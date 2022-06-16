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老外心碎！ 台灣人說話1習慣讓人「自尊心受傷」 網急道歉：下意識習慣
有些台灣人習以為常的口頭禪，外國人聽到後都會滿頭問號。來自法國的YouTuber「酷」最近和國外友人拍片聊天時，提到台灣人經常無意間說一句話，聽在他耳裡，覺得「自尊心很受傷」，影片曝光後，引發網友熱議。
在台灣定居的法國YouTuber「酷」日前在抖音發布一段影片，他和好友「黑土」暢聊台灣人經常使用的口頭禪，其中令兩人費解的是台灣人經常回應問題時，無意識會脫口說「蛤」，酷表示每次聽到這回答時，自尊心都有點受傷。
黑土也分享自己的經驗，有一次她和小吃店老闆說餐點想「加辣」，結果對方聽不清楚，馬上回應一個「蛤」。另外，每當台灣人被她問問題後，也會很鎮定轉頭問其他人「她剛剛說什麼？」，令黑土直呼「哦幹」，這是讓她「很痛」的對話。
旁邊的「酷」聽到後也很認同，表示每當台灣人反問別人「剛剛說什麼？」，好像把人當成外星人的感覺。
影片曝光後，引發討論，許多台灣網友紛紛道歉，「有時候是下意識的，明明有聽到還要『蛤』」、「這是下意識的習慣，不是有意的，但有時候是真的沒聽到」、「我會『蛤』是想再確認一次，怕沒聽清楚」、「我回『蛤』通常表示有聽到但就是拖個思考時間」。
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