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老公豪送長竹！人妻割開驚見全是錢 總金額多達6位數

香港01／ 撰文：謝茜嘉
人妻表示，老公過去約1年半一直用1條長約160公分的竹子存錢，他們近日割開竹子後，沒想到竟然塞滿了紙鈔和硬幣。 圖擷自爆廢公社公開版
人妻表示，老公過去約1年半一直用1條長約160公分的竹子存錢，他們近日割開竹子後，沒想到竟然塞滿了紙鈔和硬幣。 圖擷自爆廢公社公開版

若想存錢，相信大家通常也會用錢罌或存進銀行，但有人竟十分有創意地用竹子存錢！有台灣人妻於網上發文分享老公送的驚人生日禮物，老公過去約1年半一直用1條長約160公分的竹子存錢，近日她的生日快到，老公不知應該送什麼禮物好，於是拿出存錢竹任她隨便選一節，他們割開竹子後，裏面竟然塞了滿滿的紙鈔和硬幣，總金額接近6位數，讓她大呼「小孩子才做選擇，我全部都要」。

該名人妻於fb群組「爆廢公社公開版」發文表示，竹子是老公在竹材行買的，中間沒有打通，老公自行在每節挖孔存錢。近日她的生日快到，老公拿出存錢竹，豪爽地說「不知道要送什麼，妳自己選一節吧！」，她原本猶豫地回答「不過那是你存的」，老公隨即指出「哪一節都可以啦，疫情這樣也不敢帶妳去外面吃飯」。

從樓主上載的照片可看到，存錢竹的長度還長過她展開的雙臂少許，他們割開竹子後，裏面存了滿滿的錢，肉眼可見至少有20張100元紙鈔。她指出，計算過裏面有612個50元硬幣，總金額很接近6位數。

不少網民留言驚嘆，「別人的老公總不會讓人失望」、「這個po文要逼死多少人夫」、「太猛了！這根竹竿超實心」、「經濟實在的禮物」、「傳說中的敲竹槓」、「大自然的銀行ATM」、「說真的，這樣一管存到滿感覺很爽」、「把門板和牆壁也拆了吧，應該還有不少」。

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文章授權轉載自《香港01》

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