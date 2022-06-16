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他期待確診領保險 網傻眼：不怕後遺症？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友提到她的朋友期待能趕快確診領保險金，讓她相當傻眼。示意圖/Ingimage
網友提到她的朋友期待能趕快確診領保險金，讓她相當傻眼。示意圖/Ingimage

前陣子防疫險引發風波，一名網友就提到她的朋友從事保險業，很多客戶在確診後都很開心能領到保險金，包括她朋友也很期待能確診獲得理賠，讓她相當傻眼。

網友在「爆怨2公社」提到，她有位從事保險業的朋友，在和他聊天的過程才知道有很多客戶都很開心確診還有錢領，就連她朋友自己都很期待可以確診得到理賠，因為他認為確診就像小感冒一樣，不會怎麼樣。讓原PO很傻眼，發文問網友會不會因為買了保險，就期待自己可以確診領理賠金。

許多網友回覆，「有一種人專門靠保險理賠賺錢的」、「他一定不知道確診被關起來和後遺症的絕望…」、「果然邏輯有病。問他看看買了醫療險會不會很想得癌症獲得高額理賠？」、「雖然我有買防疫險~但我一點也不想確診（保險只是預防用的）」、「這種人最討厭，自己有保，巴著自己得了有錢領，再來到處傳播病毒」、「身為一個保險從業人員，當然能不確診是最好啊！除非是萬不得已真的確診才會去理賠這，靠這並不會比較賺還會不知道留下什麼後遺症…」。

不過有部分網友和原PO朋友持相同意見，「之前我會叫我朋友小心，最近我會叫他快點得拿保險，因為中獎是必然的」、「我沒保防疫險，但是很想確診…快兩個月天天上班，很希望自己倒下…」、「其實大部份的人已經回復上工和正常人一樣，一樣也領得到理賠金，現在不是不找病毒，而是病毒會來找你，除非當個山頂洞人…」。

保險 防疫險 爆怨公社 新冠肺炎

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