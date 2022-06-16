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逆子縱火燒死8家人 長媳妹妹崩潰痛喊：會判他死刑嗎？

老人家都用這手法煮飯 前人的智慧連飯店業者都採用

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網透露家中阿公煮飯都用手量水位，喚起許多網友共鳴。 圖擷自Facebook
一位網透露家中阿公煮飯都用手量水位，喚起許多網友共鳴。 圖擷自Facebook

洗米煮飯看似簡單，不過要煮出軟硬度適中的米飯並不容易，近日一名網友就在網上分享自家長輩的煮飯秘訣，只要靠一隻手掌就可以準確測量水量，許多網友看了照片直呼「我家也是這樣」。

「阿公的智慧啊，有人也是這樣煮飯嗎？」一名網友在臉書社團「爆廢公社貼文分享，他的阿公煮飯都用手掌測量水位，只要水差不多快到手背就是剛好的水量，原po好奇詢問大家的長輩是不是都用這招。

這則貼文喚起許多網友共鳴，「我也是！外婆教我的」、「對啊！以前父母都是這樣教，用手量水煮飯！」、「阿嬤教的…想念阮阿嬤」、「我是我媽教我這樣量的，我自己覺得這樣煮出來的飯還蠻好吃的」。有些網友則表示自己家是手指測量，「不用整隻手掌，只要食指的第一截就可以很準了」、「以前阿母是教：放水高度到食指垂直放入的第一指節」。

還有網友透露內行的人都是這樣煮，「飯店都這樣啊，只是我們會戴手套」、「+1爸爸廚師也是這樣教」、「會做飯的都是這樣煮吧」、「以前師父都是這樣教的啊！沒毛病啊！」。

不過也有網友還是偏好用量杯煮飯，「我沒辦法，我都用秤的」、「我只會用米杯」、「以前會現在因為衛生考量，不這麼做了」、「這是快速的方式，準確還是用量杯比較準！」、「飯可以，手不行，吃起來好像加一味」。

爆廢公社

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