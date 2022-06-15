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星巴克買1送1但孤單一人 他突發奇想「搭訕路人」全網支持

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克日前推出「星光好友分享」優惠活動，吸引眾人前往購買。圖／摘自星巴克官方臉書
星巴克日前推出「星光好友分享」優惠活動，吸引眾人前往購買。圖／摘自星巴克官方臉書

美式連鎖咖啡品牌星巴克不時推出買一送一的優惠活動，因為平時的價位偏高，每到優惠期間總會吸引眾人前往購買，許多人也會呼朋引伴，一起用半價享用飲料。不過日前一名網友在「Dcard」發文表示，他想要趁星巴克買一送一時去消費，但苦於只有單人，所以想說若是隨機詢問路人，不知是否有機會揪到一起買的人，引起眾人討論。

原PO以「星巴克搭訕」為題發文，提到昨日得知星巴克有買一送一活動，但因為沒有人一起買，喝兩杯又太多，所以原PO突發奇想，想要問路人要不要一起買飲料，「假如搭訕落單的路人，會不會被當變態或是被打啊？想省錢但又怕被打的人」。

沒想到此文一出，引來不少網友分享類似經驗。一名網友便表示，他曾在星巴克門口被一位正妹問過，「一開始還以為拜月老廟有效、桃花要開了，結果正妹買完說聲謝謝，就高歌離席」，另一名網友也分享「我有被問過，一個大我很多歲的女生問，因為我當下是一個人，所以很開心就答應了，我們還討論要喝什麼口味的」。

許多網友紛紛表示，「如果我被問，會很開心耶」、「常看到客人現場問」、「有送給隔壁桌的情侶喝，直接送獨自的女生怕被當變態」、「我也有過一樣的想法，但最後都放棄，直接不買了」、「每次都想這麼做，但我不敢，想說如果不介意，第二杯請對方也沒關係」、「別人問我，我一定說好」。

星巴克 Dcard

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