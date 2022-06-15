她生日去海底撈擔心獨自慶生太尷尬 網列舉「1人吃的好處」

台灣人喜歡慶祝生日，有些人會和家人朋友一起吃大餐，或是簡單在家吃蛋糕慶生，也有人喜歡包場開派對，讓生活過得更加有儀式感。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她的生日快到了，雖然過去不會大肆慶祝，但因為今年是20歲，覺得還是要特別一些，但又苦於沒有人一起慶生，便詢問眾人：「一個人生日去海底撈會很奇怪嗎？」引來網友們討論。

原PO表示，她的生日在暑假，每年生日都很少跟朋友出去，「去年也是因為疫情，一個人在家簡單過」，但因為今年要滿20歲，是一個比較有慶祝意義的年齡，「感覺在家簡單過會很可憐，但又總不可能叫人幫我慶生」，為此她計畫先去做免費的手工蛋糕，接著再一個人去海底撈慶祝。

原PO也補充，她過去沒去海底撈用餐過，所以想試試看，也曾耳聞服務生會幫壽星唱歌慶祝，但她擔心一個人去過生日會有些丟臉，「感覺好像場面會很乾」，故上網詢問眾人意見。

許多網友紛紛表示，「一個人吃海底撈我覺得還好啊，但每次他們在唱生日快樂歌我都覺得好尷尬」、「我反而很喜歡一個人去吃海底撈，心情不好的時候去，一進去海底撈每個人都笑笑的」、「我生日都是一個人吃海底撈呀！他會在你對面放可愛的娃娃陪你，可以跟店員說要慶生，但不要唱歌」、「不奇怪喔，自己吃比較自由，想吃什麼就點爆」。