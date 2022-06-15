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他買麥當勞雙層麥香魚驚見魚排「變這樣」 眾人狂點頭：也買到這種

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞首度於早餐時段推出「麥香魚」。圖／麥當勞提供
麥當勞首度於早餐時段推出「麥香魚」。圖／麥當勞提供

連鎖速食品牌麥當勞向來以霜淇淋和薯條在台灣民眾心中留下深刻印象，近期更將經典的麥香魚增加至早餐時段開賣，甚至加碼推出雙層麥香魚，在麵包中夾入兩層麥香魚排，讓顧客一口咬下便能大飽口福。日前一名網友在「Dcard發文，表示他買了一個雙層麥香魚，但沒想到回家一打開，兩片魚排竟呈現並排狀態，讓他不禁笑道：「怕我看不出來兩層嗎？」

原PO買麥當勞的雙層麥香魚，一打開卻發現根本沒疊好。圖擷自Dcard
原PO買麥當勞的雙層麥香魚，一打開卻發現根本沒疊好。圖擷自Dcard

原PO提到，他近期在網路上看到許多貼文大力推薦麥當勞的雙層麥香魚，再加上自己一直很想試看看從經典麥香魚升級的雙層魚堡，於是某天便下定決心早起，在早餐時段就買到雙層麥香魚。但沒想到回家後打開一看，和照片中層層堆疊好的漢堡不同，原PO拿到的兩片麥香魚呈現並排模式，在盒子裡攤平，兩片麵包也錯落排放，讓他看傻了眼，打趣地表示，難道是麥當勞怕他看不出這是雙層麥香魚嗎？

許多網友紛紛回應，「我買了兩次，兩次都沒有疊好」、「我前天買也是這樣欸」、「我家一次買三個，三個都沒有疊好，而且歪到很誇張，讓人感覺就是隨便丟一丟了事」、「要怎麼點才能拿到完美的麥香魚？避開尖峰時段去會比較好嗎」、「比薩斜塔造型」、「已經連續三天早餐都吃雙層麥香魚了，好吃」、「我今天想買，他說賣完了，好扯，中午欸」、「啊不就震動導致麵包分開而已」。

雙層麥香魚 麥當勞 Dcard

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