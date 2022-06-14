超夢幻職業曝光 「真人版美人魚」感動網友：謝謝妳讓我相信童話

美人魚不只在出現在童話故事中，現實生活中也有一群以「美人魚」為名的專業工作者，一位從事美人魚工作的表演者就在網上親述自身經驗，從工作內容到背後秘辛都一一說明，吸引許多網友瀏覽文章，短短一天就多達近兩萬人次點讚。

「每次別人問我在做什麼工作時，我都直接說我是美人魚喔，然後他們都會給我一個問號的表情，我就是喜歡看他們那種充滿質疑的表情」，作為一名水下職業美人魚表演者，原po在Dcard上發文介紹自己的工作，她直言應該有許多人沒聽過這個職業，因為這行也是從去年才開始在「花蓮遠雄海洋公園」發展起來，但美人魚早已被視為一項運動，形式與自由潛水很像。

原po接著分享自己的工作模式，她每天一共有兩場演出，一場秀約20分鐘，其中12分鐘會有各種華麗的人魚動作表演，後面8分鐘則會留給遊客到魚缸前與人魚互動、合照。她指出表演過程並不容易，人魚必須憑著一口氣約50秒的時間完成一趟表演，而在水裡的時間能隨著訓練變長。

她也分享，表演全程人魚不戴面鏡、不用氣瓶，以免破壞美感，不過在互動時間有些人魚會戴上面鏡，因為人魚在水裡直接張開眼睛就像近視2000度一樣，只能憑藉著一些模糊的影子來猜測出是否有障礙物，「像這個時候我根本看不到遊客在哪裡，反正就是保持漂亮的微笑，遊客自己會找漂亮角度拍啦」，唯一的例外是當她發現有小朋友時，她會戴上面鏡陪他們玩，「因為我喜歡看他們興奮的表情和瘋狂揮舞的小手手」。

原po看到小朋友就會帶上面鏡和他們互動。圖擷自 Dcard

對於網友們的諸多提問，原po補充說明，要成為美人魚必須考取「美人魚證照」，主要分為MFI、PADI以及SSI系統，因此並不是穿上魚尾巴就是人魚，其中還是潛在許多危險性，有興趣的人一定要去找專業教練上課。

此外，不少網友好奇美人魚在水中會不會睜不開眼，原po表示剛開始會有些不習慣，但眼睛其實並不會痛，在泳池裡會感覺刺痛，主要是因為水裡有一些消毒。她也提醒，長期在水中皮膚會變得很乾，要一直擦護手霜，不然指紋解鎖都辨識不了，儘管有種種辛酸，原po依然樂此不疲，直呼「我真的好熱愛這份工作啊！」

許多網友看完文章也暖心留言，給予美人魚表演者滿滿肯定，「謝謝妳，就是妳讓我小時候去完水族館，堅定不移的相信美人魚真的存在」、「好漂亮也好厲害！覺得能做自己喜歡又好夢幻的工作好幸福」、「真的很美！感謝妳為大家帶來歡樂！」、「好漂亮夢幻的職業，但相對地也滿辛苦，加油喔，有機會想去現場看看你們的表演」。