聽新聞
test
0:00 / 0:00

房貸送審刷簿子現「三次好舒服」帳款 他被噴爆：搞什麼東西

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子因為長期使用網銀，沒刷過簿子，忽略「轉帳註記」細節，渾然不知朋友惡整寫下「三次好舒服謝謝」。 圖擷自爆廢公社
一名男子因為長期使用網銀，沒刷過簿子，忽略「轉帳註記」細節，渾然不知朋友惡整寫下「三次好舒服謝謝」。 圖擷自爆廢公社

不少網銀搶客推出轉帳免手續費優惠，讓手機轉帳越來越方便。然而，一名男子因為長期使用網銀，沒刷過簿子，忽略「轉帳註記」細節，遭朋友惡整寫下「三次好舒服謝謝」，房貸審核階段差點出包，被家人大罵「搞什麼東西」。

該男子於臉書社團「爆廢公社發文指出，他曾在台北工作幫朋友墊錢，對方都用轉帳還錢，並故意註記「三次好舒服謝謝」、「吹」、「服務真的不錯」、「吹喇叭」等情色字眼。男子心想都用網銀沒刷簿子，於是毫不在意。

兩年前，男子終於要買房子，貸款送審需附上薪資證明，他把存摺刷出來複印給代書，「我就去刷了三本，拿給我媽讓她幫我送過去」，結果代書看到「轉帳註記」後，默默地用立可帶塗掉，擔心會影響審核，「如果我朋友這樣害我沒有貸到款我可能會x了他，啊我媽之後打來爆噴我都在台北搞什麼東西」。

網友們紛紛笑說「笑死，這叫作交友不慎」、「喇叭一隻一萬二是什麼款式的」、「評等會加分，表示你有斜槓提升還款能力」；不過，也有人認為，貸款是否通過與註記內文沒關係。銀行主管則建議，此舉仍有機會影響未來核對資金流狀況，交易備註應避免開黃腔。

爆廢公社 房貸

相關新聞

房貸送審刷簿子現「三次好舒服」帳款 他被噴爆：搞什麼東西

不少網銀搶客推出轉帳免手續費優惠，讓手機轉帳越來越方便。然而，一名男子因為長期使用網銀，沒刷過簿子，忽略「轉帳註記」細節，遭朋友惡整寫下「三次好舒服謝謝」，房貸審核階段差點出包，被家人大罵「搞什麼東西」。

保全疑惑「住戶為何愛用大樓公廁？」 網分析有3原因

偶爾肚子突然很痛，會緊急尋找公共廁所來解決，但通常住戶喜歡回自己家如廁，因為較安心又方便，不過日前一位社區保全疑惑「住戶喜歡到一樓會議室內的公共廁所」，還喜歡在保全吃飯時間上大號。對此，網友猜測「可能是想省衛生紙、水費，或者懶得掃自家廁所」。

全台最強的區在這？ 他指「這地」狂讚優點：六都最強的區

台灣各地都有其特色，其中中壢區位於桃園市核心，不僅靠近桃園國際機場，也有捷運與各大賣場等，有一位網友就說，「中壢是不是六都中最強的區啊？」

她用「這一物」洗半年沒泡泡的衣服 網自首：我也做過這蠢事

每個人的洗衣服習慣都不同，有人喜歡用洗衣精、有人喜歡用洗衣粉，也有人習慣加上柔軟精和香香豆。日前一名女網友在網路上發文，分享自己誤以為香香豆是用來洗衣服的，導致她洗了半年沒有泡泡的衣服，崩潰直呼「真的有被自己蠢到！」

大學生泡麵神吃法大公開 他加1物吃超爽

泡麵便宜又方便食用，是不少人懶惰或月底沒錢時的好選擇，一名網友就揭露他肥宅朋友奇妙的泡麵吃法，沒想到PO文後才發現這很常見，還被其他人反問「你第一次吃泡麵嗎？」

他退房只拿「這一樣」飯店冷門備品 內行人大讚：一定帶回家

不少人都有因為旅遊或是出差去住飯店的經驗，而大多的飯店都會提供備品，有些客人退房前，便會習慣把沒用完或是全新的備品都帶回家。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「會帶哪些合法的飯店備品回家」，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。