房貸送審刷簿子現「三次好舒服」帳款 他被噴爆：搞什麼東西

不少網銀搶客推出轉帳免手續費優惠，讓手機轉帳越來越方便。然而，一名男子因為長期使用網銀，沒刷過簿子，忽略「轉帳註記」細節，遭朋友惡整寫下「三次好舒服謝謝」，房貸審核階段差點出包，被家人大罵「搞什麼東西」。

該男子於臉書社團「爆廢公社」發文指出，他曾在台北工作幫朋友墊錢，對方都用轉帳還錢，並故意註記「三次好舒服謝謝」、「吹」、「服務真的不錯」、「吹喇叭」等情色字眼。男子心想都用網銀沒刷簿子，於是毫不在意。

兩年前，男子終於要買房子，貸款送審需附上薪資證明，他把存摺刷出來複印給代書，「我就去刷了三本，拿給我媽讓她幫我送過去」，結果代書看到「轉帳註記」後，默默地用立可帶塗掉，擔心會影響審核，「如果我朋友這樣害我沒有貸到款我可能會x了他，啊我媽之後打來爆噴我都在台北搞什麼東西」。

網友們紛紛笑說「笑死，這叫作交友不慎」、「喇叭一隻一萬二是什麼款式的」、「評等會加分，表示你有斜槓提升還款能力」；不過，也有人認為，貸款是否通過與註記內文沒關係。銀行主管則建議，此舉仍有機會影響未來核對資金流狀況，交易備註應避免開黃腔。