保全疑惑「住戶為何愛用大樓公廁？」 網分析有3原因

每個人的洗衣服習慣都不同，有人喜歡用洗衣精、有人喜歡用洗衣粉，也有人習慣加上柔軟精和香香豆。日前一名女網友在網路上發文，分享自己誤以為香香豆是用來洗衣服的，導致她洗了半年沒有泡泡的衣服，崩潰直呼「真的有被自己蠢到！」

2022-06-13 18:23