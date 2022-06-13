保全疑惑「住戶為何愛用大樓公廁？」 網分析有3原因
偶爾肚子突然很痛，會緊急尋找公共廁所來解決，但通常住戶喜歡回自己家如廁，因為較安心又方便，不過日前一位社區保全疑惑「住戶喜歡到一樓會議室內的公共廁所」，還喜歡在保全吃飯時間上大號。對此，網友猜測「可能是想省衛生紙、水費，或者懶得掃自家廁所」。
一名網友在臉書「爆怨2公社」表示，他擔任大樓社區保全，發現住戶喜歡到會議室內的公共廁所上大號，而且特別喜歡挑在保全吃飯的時間來上廁所，最近一年來，越來越多住戶喜歡到公共廁所上大號，讓他疑惑「每戶住家不是就有兩間廁所，而且都配有馬桶，一樓公共廁所只有一個馬桶，也沒有小便斗，使用空間又很小，為何他們總喜歡來這裡大便？」
對此，網友分析「可能是因為不用洗」、「省衛生紙，水費」、「想省電、省水、省衛生紙」、「我朋友是開全家超商，對面早餐店的爸媽，都在凌晨1時至3時拉開鐵門後，到全家上廁所」、「反應給樓管會，然後一樓廁所鎖起來，給保全專用」、「因為沖馬桶要錢吧」、「我家附近公園的公廁每天都一堆人專門跑去上，有時還要排隊！我也常常想說家裡沒廁所嗎？尤其是以長者居多！很好笑」、「想要省水電，還不用自己洗廁所」。
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