她用「這一物」洗半年沒泡泡的衣服 網自首：我也做過這蠢事

每個人的洗衣服習慣都不同，有人喜歡用洗衣精、有人喜歡用洗衣粉，也有人習慣加上柔軟精和香香豆。日前一名女網友在網路上發文，分享自己誤以為香香豆是用來洗淨衣物的，導致她洗了半年沒有泡泡的衣服，崩潰直呼「真的有被自己蠢到！」

日前一名女網友在Dcard以「誤以為香香豆是用來洗衣服」為題發文，透露她住在家裡時，洗衣服和採買相關用品的工作都是媽媽在做的，直到自己搬出去後，才開始需要自己負責。

原PO表示自己習慣用「香香豆」來洗衣服，覺得有香味也沒有發現異狀，直到有天和朋友到超市採買補充包時，對方才和原PO說香香豆只是讓衣服有香味，並沒有清潔效用，讓她直呼「當下那瞬間覺得自己有病，我居然洗了半年沒有泡泡的衣服，只有香味的」。原PO崩潰調侃自己，「真的我為什麼那麼笨，我還一直單純以為香香豆用那麼快是正常的，這次是真的有被自己蠢到」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不覺得衣服還是髒髒的嗎？」、「就只是很香的髒衣服」、「我也做過這種蠢事」、「因為香香的就覺得洗乾淨了，很合理」、「通常沒有臭味的話就感覺不到衣服很髒」、「大家真的都蠻特別，有香就好，管它衣服有沒有洗掉髒污」。

另外，也有網友分享自身類似經驗，「沒關係啦！我之前將近半年用柔衣精洗衣服，想說為什麼沒有很多泡泡」、「我剛出國的時候（非英語系國家），也因為看不懂標示，而用柔軟劑洗了幾個禮拜的內褲」、「沒事啦！我也是這樣，洗了一段時間後才發現這根本不是洗衣精」、「之前把柔軟精當成洗衣精，用了半罐才發現」。