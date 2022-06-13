他退房只拿「這一樣」飯店冷門備品 內行人大讚：一定帶回家

不少人都有因為旅遊或是出差去住飯店的經驗，而大多的飯店都會提供備品，有些客人退房前，便會習慣把沒用完或是全新的備品都帶回家。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「會帶哪些合法的飯店備品回家」，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT的Womentalk板上以「大家會帶哪些合法的飯店備品回家？」為題發文，原PO提到大部分飯店都會提供一些能讓旅客合法帶走的備品，食物部分有礦泉水、飲料、零食、水果、茶包、咖啡包等；浴室則有浴帽、梳子、刮鬍刀、牙刷、牙膏、棉花棒、盥洗用品等。除此之外，飯店大多還會提供拖鞋、洗衣袋、擦鞋布、面膜等。

原PO指出自己覺得帶走會有點奇怪的東西，例如客房內的面紙、廁所的衛生紙、酒精罐內的酒精、大罐沐浴乳內的沐浴乳等。另外，原PO表示之前聽說過把浴室備品全部帶走的話，房務會比較好做事，但那些東西帶回家也不會用，所以一概不拿。另外，若是食物類，因為原PO旅行大多是搭大眾運輸，為了避免讓行李變很重，所以頂多帶走一罐礦泉水。

原PO分享自己的必拿物品就是「洗衣袋」，因為飯店提供的洗衣袋通常很大，而且材質很厚還不透明，不僅可以用來裝髒衣服帶回家，下次旅行時還可以用來裝鞋子。在貼文的最後，原PO詢問網友「大家會打包哪些飯店備品？或是有看過其他特殊的備品嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友也大推洗衣袋，「有些飯店會提供紙製或是不織布的提袋，拿回去很好用」、「就是洗衣袋無誤，我一定會帶走」、「洗衣袋一定拿，超好用的」、「洗衣袋我都拿來裝髒衣服」、「洗衣袋+1，直接拿來裝髒衣服」、「不織布的洗衣袋真的好用」、「以前喜歡拿洗衣袋，裝髒衣物真的很方便」。

另外，也有網友紛紛表示，「全拿，那些都是我付費的」、「吃的喝的全帶走」、「獨立包裝的棉花棒，外出過夜好用」、「有些品牌會跟飯店合作備品，不錯的才會拿走」、「基於環保全部不拿」、「只會拿礦泉水而已，其他不拿，並不缺那些東西」、「小包的針線組也很實用」、「茶包和有獨立包裝的盥洗用具」、「最多就拿水而已」。