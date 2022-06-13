存在感好強！這家SUKIYA招牌太醒目 網友笑「拚人氣投票嗎」

許多店家為了吸引顧客上門，有時會想辦法在招牌上做些花樣，讓路人能夠一眼就能注意到這家店。而最近有家知名連鎖餐飲的分店，就因為它奇特的招牌策略，意外引起網友的熱烈討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「manarisu9475」最近分享一張照片。畫面中是牛丼連鎖店「sukiya」位於群馬縣的高崎綠町分店，但與其他sukiya不同的是，這家店掛在外頭的招牌數量，明顯多過於其他店家。光是照片中拍到的角度，就有多達7個招牌。

manarisu9475表示，他是聽朋友告訴他，有一家「自我主張非常強烈的sukiya」後，請對方拿照片給他看過之後，才發現這家掛上一大堆看板的sukiya，還認為「自我主張感比想像中的還要強烈10倍」。

其他網友也紛紛表示「sukiya們的聚會」、「好像要參加人氣投票一樣」、「這會讓人想去現場看看耶」、「沒有縫細的sukiya」、「這真的是sukiya嗎？讓人好不確定」、「高級版本的sukiya」、「感覺像是當機的電腦一樣」、「這家店30年前就在了喔」、「高崎市民表示每天都會看到這家sukiya，突然就變熱門話題了」。