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包裹用符咒膠紙封箱...買家超無奈 網笑：要放七七四十九天

香港01／ 撰文： 謝茜嘉
有台灣男生於網上發文大呻，近日網購了2盒遙控坦克車，沒想到賣家竟然用印上道教符咒的膠紙封著紙箱。 圖／翻攝自爆廢公社公開版
有台灣男生於網上發文大呻，近日網購了2盒遙控坦克車，沒想到賣家竟然用印上道教符咒的膠紙封著紙箱。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

難道這個紙箱封印了妖魔鬼怪？有台灣男生於網上發文大呻，近日網購了2盒遙控坦克車，沒想到賣家竟然用印上道教符咒的膠紙封著紙箱，讓他拿包裹時一直被職員取笑和受他人注目。貼文惹來網民爆笑指出，「這箱要放七七四十九天才可解封喔！」、「裡面是安娜貝爾？」、「看來箱內的東西非比尋常、異常凶險，解封前務必到神壇擺個幾天淨化戾氣」。

該名男生於fb群組「爆廢公社公開版」無奈地說，「我只是買個東西，封條封成這樣」，又直接標記賣家的名字，非惡意地指出「就你沒事包成這樣」。根據他上傳的照片可看到，賣家用印上黃色符咒的膠紙封著紙箱，上面還寫著「封印」兩個大字，相信賣家只是想幽默地跟買家開開玩笑。樓主後來又於留言區補充及貼出照片，他其實是買了兩盒遙控坦克車，並感謝賣家特別在紙箱的8個角位再貼上塑膠防護角，以免運輸過程有破損。

網民紛紛笑說「感覺裡面藏了禰豆子」、「要請五條悟」、「拆箱的時候要拿小櫻的魔杖喊『封印解除』嗎？」、「貼成這樣，這隻很兇」、「要開封時要請東方跟西方的眾神來坐鎮，這樣才能鎮的住」、「這個開箱要看時辰的捏」、「這種封箱法連小偷都不敢動了」、「改天送貨員就會穿道士服送貨了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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難道這個紙箱封印了妖魔鬼怪？有台灣男生於網上發文大呻，近日網購了2盒遙控坦克車，沒想到賣家竟然用印上道教符咒的膠紙封著紙箱，讓他拿包裹時一直被職員取笑和受他人注目。貼文惹來網民爆笑指出，「這箱要放七七四十九天才可解封喔！」、「裡面是安娜貝爾？」、「看來箱內的東西非比尋常、異常凶險，解封前務必到神壇擺個幾天淨化戾氣」。

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