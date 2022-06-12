肯德基原價很貴？ 內行人秀「這1段數字」不用就虧大

肯德基在台灣遍地開花，一名網友就分享他最近點紙包雞重量級XL套餐，但認為份量不多還要189元台幣很貴，其他網友看了就分享神秘數字，「22832抗通膨王者」。

原PO在PTT以「現在吃肯德基是不是很盤」為題表示，他最近到肯德基點一份189元的紙包雞重量級XL套餐，結果餐點做好後讓他傻眼，「沒看過這麼空的籃子欸，現在吃肯德基是不是很盤？」

網友紛紛留言，「紙包雞本來就很盤」、「現在連玉米濃湯都偷料了」、「玉米濃湯才是劣化最嚴重的」、「現在的玉米濃湯跟薯條都很難吃」、「要點花生炸雞堡那個餐啦，只點花生醬卡啦雞腿堡XL套餐了，其他都很糞」。

許多人建議原PO使用優惠碼，「一堆優惠碼能用，買XL是財富自由嗎？」、「吃KFC不用優惠券真的財富自由」、「都用優惠券買」、「優惠券啊」、「吃肯德基不用代碼的都是財富自由之人」、「盤子才買XL，22832（肯德基優惠代碼）了解一下」、「22832抗通膨王者」、「22832也太讚，兩顆蛋塔」、「推22832，正在吃」。