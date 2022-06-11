修車師傅見米奇竄出 驚嚇反應笑翻網友

新北市新莊區一處機車行師傅近期在維修機車時，意外發現有老鼠竄出，嚇得他大喊一聲，並出腳一踢，將老鼠踹飛，該畫面也被分享至網路，引來網友留言，有人直呼修車員工還要兼職抓老鼠很辛苦，但更多人讚嘆員工出腳俐落，竟然能一腳將老鼠踹死。

原PO在臉書社團「爆料公社」分享，他表示，「服務業真的很辛苦，不是有蛇，就是老鼠，老闆還要練獅吼功、天殘腳」，只見監視器畫面中，一名修車師傅昨日中午正在維修車輛，卻突然大聲喊叫，看到有老鼠從機車鑽出，立刻出腳踢飛，而老鼠被踹飛後，躺在地板一動不動。

其他店內員工見狀，立刻詢問關心，這時修車師傅才將掉落的鞋子撿起來，並回應有老鼠被他踢死。該則影片上傳後，吸引1萬多人按讚，許多網友都笑翻，紛紛留言表示，「我被嚇過魂都飛了」、「早上看到這影片還真笑到不行」、「這可以去踢足球喔」、「老鼠：我要寫一個慘字」、「老闆好會踢，那麼小隻都踢得到」、「一隻老鼠打通了這師傅的任督二脈」、「身為技師，我還有遇過整車蟑螂窩的」。