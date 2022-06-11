全聯粉專揭16縣市「假面具」 網喊太中肯：無法反駁

全聯福利中心有交通方便、價格實惠、食材新鮮等特點，深受消費者喜愛，其外他們充滿創意的廣告，也總讓人眼睛為之一亮。近日全聯臉書專頁分享了分享了多張梗圖，揭穿各縣市的「假面具」，中肯的內容被網友大讚，「居然可以讓各個縣市的人都無法反駁，小編太強了！老闆記得加薪啊」。

全聯9日在臉書專頁發文，寫道「網路留言就像對聯，平平仄仄平平仄 ，假假真真假假真，來看看誰真誰假，被發現是假的⋯可是會被叫下去領500的唷」，配上多張梗圖，每張照片都配上民眾街訪的形式，只要被認為有「做假」，馬上會被小編打臉。

像是基隆民眾表示「我住在這裡30年了，衣服曬陽台，一小時內保證乾」、彰化先生說「蒸的肉圓，才是真正好吃的肉圓啦！」、花蓮民眾指「返鄉車票？沒有很難搶吧！」、苗栗店家「我賣的是黑輪啊」，屏東房仲說「整個屏東都離墾丁很近啊！午休可以去墾丁游個泳再回來上班！」，通通被小編打臉「下去領500」。

全聯粉專貼出台灣16縣市「假面具」梗圖，網友喊太中肯。 圖／全聯福利中心

看到最後一張圖才發現，原來這是全聯小時達500店慶的宣傳，因為太幽默且中肯，至今已經有1.3萬人按讚，網友也笑翻留言，「居然可以讓各個縣市的人都無法反駁，小編太強了！老闆記得加薪啊」、「小編無敵強！」、「太厲害，但真的第一次聽到黑輪在苗栗叫熱狗耶！」、「無法反駁耶」、「這些都是冷知識耶」。