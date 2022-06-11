洗澡花一小時的都在幹嘛？網興奮直呼：個人演唱會時間

洗澡的時間長短因人而異，有人喜歡戰鬥澡，也有人喜歡好好放鬆。一名女網友日前在網路上發文，透露自己遇過有人洗澡需要一小時半，讓她感到相當困惑，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard以「洗澡的時候大家都在幹嘛？」為題發文，原PO透露自己假設只有洗身體，15分鐘就能完成；如果要洗頭、洗臉、洗澡，30分鐘也能結束。

原PO接著質疑，「我身邊有一些人洗澡要至少一小時才出來，我真的很好奇怎麼洗的」，原PO表示遇過最誇張的是洗頭加洗澡要一小時半，還沒有包含洗漱和吹頭髮，讓她相當困惑究竟為何會這麼久。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「洗澡是我最能逃避現實社會紛擾的幸福時光，直接開著蓮蓬頭然後原地放空」、「唱歌跳舞開演唱會，雖然是無聲的但是超開心」、「覺得洗澡是一天中屬於自己最私密的時間和最放鬆的時間」、「思考著我今天做錯什麼了，明天是不是又有什麼事了」。

另外，也有不少網友表示，「洗頭、護髮、洗澡、洗臉、刷牙，以上20分鐘解決」、「洗頭、洗澡、洗臉，20分鐘結束」、「我全身洗完應該不用15分鐘」、「我如果快一點可能只要5分鐘」、「我全身上下洗完加護髮跟洗內衣褲只要12分鐘」。