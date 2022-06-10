快訊

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他批台灣街景醜如貧民窟 網友分兩派激戰「台灣最美風景」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage
原PO認為，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

許多人都說「台灣最美的風景是人」，讚許台灣民眾的熱情好客，也有不少外國旅客因此慕名而來。不過日前一位網友在「Dcard發文，他認為台灣的街景毫無美感可言，不僅穿插著鐵皮屋、廣告看板，而且還不乾淨整潔，並以「貧民窟」來形容台灣大街上的景緻，直指這與台灣人的美感差有關，引起眾人熱議。

原PO提到，走在台灣街上很常看到滿目瘡痍的鐵皮屋、亂七八糟的廣告看板、潮濕又骯髒的夜市，「不得不說還真像東南亞，完全就是貧民窟毫無美感可言，說不定東南亞還比我們更乾淨整潔？」、「外國人常說台灣最美的風景是人，但換句話說不就是暗指台灣風景醜得不像話嗎？」他也補充，認為鐵皮屋本身沒有錯，應該要改進的是配色、鏽斑和結構，「就像一件衣服到處縫縫補補然後各種顏色亂拼湊會好看？」

許多網友紛紛認同地表示，「以前覺得台灣的街景超醜，現在覺得也許這就是台灣的特色，硬要改變的話，看起來就不像台灣了」、「幾年前從倫敦回來超有感，我們的城市就是很醜」、「建築還可以怪政府，但台灣人大多連身上的服裝跟日常用品都醜」、「去一趟日本真的超美，隨便街道都想拍照」、「街景醜到爆而且還很臭，每次回去都很痛苦，完全不明白台灣最美的風景是人是什麼東西，應該是台灣人自己講的」。

不過也有網友反駁，「只看住宅區的房子，台南的虎尾寮規劃的就很整齊，高雄的話就美術館」、「你說的大部分都對，但夜市就是這樣才有夜市感啊」、「不是沒有美感，是沒錢啦，不然誰不想要整修」、「有些人整天嗆台灣市容爛，結果問這些人願不願意花錢改善或配合都更，然後死都不要」。

夜市 Dcard 建築 台灣人

延伸閱讀

顧客訂21杯飲料卻沒買這一樣 外送員嘆：難怪沒人要送

啦啦隊「小龍女」應援影片超吸睛 粉絲直呼：眼睛好晃

擺爛同事謊稱無人應徵 霸佔職位「爽領四萬底薪」

吃冰傷身體？ 醫師指「3用途」 曝：冰棒在兒童急診超好用

相關新聞

全聯粉專揭16縣市「假面具」 網喊太中肯：無法反駁

全聯福利中心有交通方便、價格實惠、食材新鮮等特點，深受消費者喜愛，其外他們充滿創意的廣告，也總讓人眼睛為之一亮。近日全聯臉書專頁分享了分享了多張梗圖，揭穿各縣市的「假面具」，中肯的內容被網友大讚，「居然可以讓各個縣市的人都無法反駁，小編太強了！老闆記得加薪啊」。

洗澡花一小時的都在幹嘛？網興奮直呼：個人演唱會時間

洗澡的時間長短因人而異，有人喜歡戰鬥澡，也有人喜歡好好放鬆。一名女網友日前在網路上發文，透露自己遇過有人洗澡需要一小時半，讓她感到相當困惑，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

他批台灣街景醜如貧民窟 網友分兩派激戰「台灣最美風景」

許多人都說「台灣最美的風景是人」，讚許台灣民眾的熱情好客，也有不少外國旅客因此慕名而來。不過日前一位網友在「Dcard」發文，他認為台灣的街景毫無美感可言，不僅穿插著鐵皮屋、廣告看板，而且還不乾淨整潔，並以「貧民窟」來形容台灣大街上的景緻，直指這與台灣人的美感差有關，引起眾人熱議。

超商飯糰很難銷？ 網曝「另一物」直呼：完全不行

超商三角飯糰可說是許多人的回憶，不過最近飯糰價格和過去相比已上漲許多。日前網友到超商發現架上剩下不少飯糰和三明治，於是發文問「有沒有超商飯糰、三明治很難銷的八卦？」

顧客訂21杯飲料卻沒買這一樣 外送員嘆：難怪沒人要送

現代人生活忙碌，大多依賴外食來填飽肚子，多數人的第一選擇就是利用外送服務，但也因為太便利，常常衍生出一些問題。一名外送員日前接到客人訂單，沒想到看了餐點內容後讓他大嘆「難怪沒人要送」。

他在日本超市買粽子超崩潰 內餡曝光笑翻眾人：梅子飯糰？

端午節最具代表性的食物就是粽子，除了傳統包蛋黃、豬肉、香菇等內容物，現在還有推出各式各樣的創意粽，讓民眾也能夠嚐鮮過節。一名旅居日本的台灣網友在臉書PO文表示，前幾天從超市買了幾顆粽子回家，沒想到咬了一口讓他超傻眼，直呼「好想念台灣的粽子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。