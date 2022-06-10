超商飯糰很難銷？ 網曝「另一物」直呼：完全不行

超商三角飯糰可說是許多人的回憶，不過最近飯糰價格和過去相比已上漲許多。日前網友到超商發現架上剩下不少飯糰和三明治，於是發文問「有沒有超商飯糰、三明治很難銷的八卦？」

原PO在PTT發文提到，日前晚上八點多到超商消費，發現架上擺滿御飯糰和三明治，原PO認為部分特定口味的飯糰吃起來還不錯，但價格並不便宜，他說道「三明治就真的鳥，冷、貴、口感也不行」。

貼文引起網友共鳴，認為三明治更讓人買不下去，「三明治根本只是拿來塞肚子，超級普通」、「三明治就算了，飯糰銷路很好」、「好吃的話賣49元也不是不行，問題是隨便傳統早餐店20元三明治都屌打」、「三明治價格超離譜」、「御飯糰只吃肉鬆，三明治完全不行」。

不少網友表示，只有在不得已時才會考慮購買三明治，「23元還算可以墊胃的價值」、「太貴，那價格真的很盤，打折後都嫌貴，除非吃新鮮感或貪圖方便，要用手拿著吃」、「還是會買啦，食用方便。有些時候沒法用兩隻手吃東西。吃得快又單手，對通勤族來說也算一種選擇。雖然早餐店也是有那種已經做好的三明治，一樣拿了就走。」