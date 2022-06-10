顧客訂21杯飲料卻沒買這一樣 外送員嘆：難怪沒人要送

現代人生活忙碌，大多依賴外食來填飽肚子，多數人的第一選擇就是利用外送服務，但也因為太便利，常常衍生出一些問題。一名外送員日前接到客人訂單，沒想到看了餐點內容後讓他大嘆「難怪沒人要送」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文透露，日前接到一份訂單，有客人點了21杯飲料，但是卻沒有要求買袋子裝，讓他看了相當傻眼，不知道這21杯飲料該怎麼送，直呼「難怪沒人要送」。

為了維護環境，現行法令要求包括飲料店在內的店家不得免費提供塑膠袋，客人必須得自費1至2元購買，也因此時常衍生出消費糾紛。而客人訂外送飲料卻不買袋子的情況也時有所聞，讓接到這樣訂單的外送員寧願棄單也不自找麻煩。

不少外送員也分享自身經驗，「連拿自己的環保袋裝客人都想a走了，我只能跟她說『不行，那是我的東西，要還我』」、「只要杯子封膜有弄好，我還是有辦法送，但我也會當著客人的面21杯慢慢拿出來給他」、「最討厭就是買了很多杯不買袋子還要你送上樓」、「48杯沒袋子，買一個袋子抵達時跟客人收，我都這樣」、「幫他買袋子，然後送達時，再一杯一杯拿出來給他，袋子拿走，下次還可以用」。

不過也有網友認為這是店家的問題，「這是店家的問題」、「21杯不拆單感覺很難裝，但有些店家根本不給買袋子的選項」、「我之前買4杯，想買袋子，可是就是沒有提供購買選項！到底該怎辦？」、「可能以為店家會給，我也很常訂個便當忘了加購袋子，很常店家都有附」。