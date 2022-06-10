他在日本超市買粽子超崩潰 內餡曝光笑翻眾人：梅子飯糰？

端午節最具代表性的食物就是粽子，除了傳統包蛋黃、豬肉、香菇等內容物，現在還有推出各式各樣的創意粽，讓民眾也能夠嚐鮮過節。一名旅居日本的台灣網友在臉書PO文表示，前幾天從超市買了幾顆粽子回家，沒想到咬了一口讓他超傻眼，直呼「好想念台灣的粽子」。

原PO在「爆怨公社」寫道想在日本買到粽子很不容易，日前看到超市有賣，當時又正逢端午時節，不管價格，二話不說立刻買了三顆回家品嚐。原PO先將一顆粽子拿去蒸，等蒸好後滿心期待地打開粽葉準備大快朵頤，沒想到內容物卻讓他很無言。

原PO說拿去蒸的那顆粽子是蛋黃口味，但咬了一口卻發現裡面包的真的只有一顆蛋黃，其他常見的香菇、豬肉、土豆等等的配料通通都沒有，讓他很傻眼，最後只好默默地將另外兩顆也吃完，讓他直呼「好想念台灣的粽子啊」。