遠距考試開鏡頭室友差點走光 她心有餘悸勸：視訊要先講

近期許多大學實施遠距課程，但適逢期末考，許多教授要求學生在作答時開啟電腦螢幕鏡頭，以確保期末考試的公平性。日前一名女大生在「Dcard」發文，提到她因為沒有察覺室友開著鏡頭在考試，差一點在鏡頭前換衣服，驚險的走光經驗讓她趕緊呼籲眾人：「遠距開鏡頭考試請注意室友隱私」，引起大家共鳴。

原PO提到，最近接近期末，大家有很多考試要求開鏡頭，她剛剛起床後看到對面的室友開著電腦寫東西，以為是在讀書，所以不以為意，正準備要轉身換衣服時，突然想起外面衣服沒拿，所以停止動作，但沒想到回來開門卻瞄到室友的電腦右下角有個開鏡頭的小視窗，正好拍到她的位置，「如果我跟平常一樣直接換衣服，不就等於在全班面前直播換衣服了…啊不是還好我的睡衣也是正常外出的休閒衣，不然我會直接社會死亡」。

原PO建議，不論上課或考試，如果要開鏡頭一定要提前跟室友講，或是寫個字條貼桌上告知，「拍到房間內也要記得開模糊背景（我不知道我晾在房間的內衣褲有沒有被拍到），希望不管男女生，大家互相尊重」。

許多網友紛紛表示同感，「最好都不要在有鏡頭的電子產品面前換衣服，我都會把電腦或手機蓋起來或轉向，有時候你不知道另一端有幾隻眼睛」、「我在宿舍也絕對會開背景，不然有點不尊重室友」、「真的…要視訊的可不可以先跟室友通知一下，好幾次也差點現場表演脫衣秀」、「我在meeting前都會提醒室友並且開模糊，因為我很怕我室友晾在寢室的內衣褲被教授看到」。