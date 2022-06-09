台中宣布繼續遠距授課 引正反兩派網友議論紛紛

隨著民眾接種疫苗比例增加，不少縣市陸續宣布停止遠距教學、恢復實體上課，不過近期因北降南升的疫情走向，中南部的確診人數持續增加，今日也有部分縣市繼續遠距。其中，台中市宣布高中以下學校6/13~6/17維持遠距教學，高三、國三皆遠距教學至畢業典禮前一天，有網友將此消息分享至PTT，吸引眾多網友湧入討論。

部分網友認為延期並不會讓病毒減少，「看來家長團體恐慌派的聲音比較大」、「再延，病毒就會減少嗎？不懂！」、「要這樣宣布，直接延到期末吧，疫情有變嚴重，但我相信會出門購物、逛街、用餐的還是照樣做」、「哭啊！小朋友直接放暑假」、「再延也沒錯，只是要就乾脆這學期不要去學校了，不然只是再延一週，到時恢復上課，疫情還是在不是嗎？終究還是躲不掉的」。

另一派人則認為，在疫情尚未穩定的情況下，維持遠距比較好，「我身為小一生的家長，也贊同線上再延一周，有困難的再送學校！不然之前確診就該班停課，每天停個2到3班，上上停停的有比較好嗎？」、「南投、彰化也不用裝再評估了，直接再繼續跟風就對了」、「再延病毒是不會減少，但疫苗覆蓋率會越來越高」、「在停課之前我身邊的同學也都確診了，應該是要避免交叉感染吧，況且有困難還是可以送到學校」。