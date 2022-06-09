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他怨台灣水果剩甜味 掀網友共鳴喊「沒有以前好吃」

聯合新聞網／ 綜合報導
部分網友認為現在台灣的水果太甜，失去香氣。 示意圖／聯合報系資料照片
部分網友認為現在台灣的水果太甜，失去香氣。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣素有「水果王國」美稱，四季盛產各式水果，不僅種類豐富，而且都很平價美味。不過日前有網友在PTT發文提到，他認為台灣水果現在只剩下甜味，已經沒有以前好吃了。

網友發文分享，在他小時候水果有甜的、酸的，各種滋味都有。反觀現在水果經過配種後越來越甜，有些只剩甜味，不禁感嘆以前的水果好吃多了。

許多網友認同他的想法，「有同感，都甜的要命沒啥水果味」、「越甜的水果，做甜點或入菜一點特色都沒，因為水果甜在冰品甜點中沒意義」、「太甜香氣不夠，就是不如菲律賓果乾原因」、「真的味道都變單一了，都是甜味，剩芭樂還可以」、「以前增加甜味是有些太不甜，現在是太甜」。

部分網友特別指出釋迦真的太甜，「釋迦啦，那甜到有夠誇張，吃一顆感覺都要變糖尿人」、「釋迦真的誇張，感覺比吃糖還甜，根本違反營養守則」、「鳳梨釋迦比糖甜」。

釋迦 PTT

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