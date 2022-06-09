他25歲負債500萬 坦言「拿家中房子去貸款」引網罵翻

現代人買房通常都需要貸款，每個月的背貸人生也讓許多上班族承受龐大壓力，直到繳完貸款才能鬆一口氣。一名25歲的網友在「Dcard」發文，表示自己除了房貸、車貸，還因投資失利賠錢，總共背負約500萬元的貸款，每月到繳款日就很焦急，引起眾人熱烈討論。

原PO提到，他今年25歲，家庭並不富裕，只有一棟透天厝，家人將房產留給他，但他卻在沒有與家人溝通的狀況下，私自拿去貸款，從2%的利息貸到6%，不僅如此，還因為投資失利、股票賠錢，加上車貸總計負債500萬元，讓他不禁大嘆：「我家人也都住在這棟房子，現在每月看到繳款日就很慌，怎麼辦？」

許多網友認為他私自將房子拿去貸款的行為非常不妥，「沒錢還買車」、「都說不要借錢玩股票了⋯」、「改掉貪心的壞習慣，做好能力所及即可」、「還貪啊」、「就是有你這種人，什麼叫只有留一棟透天？你這種頭腦留再多最後都會被敗光」、「啊拿去貸款沒想過後果是什麼嗎？」

也有人建議他，「找借你錢的銀行商量怎麼還貸款壓力比較小，另外跟家人坦承自己的白痴行為」、「車子賣掉再來講，再不行就坦承，現在家人或許還有能力解決，不要害人家露宿街頭才講，很欠揍」、「賣掉車子、賣掉不看好的股票（會繼續跌的，認賠出場），以上賣了之後先還。下班兼職努力還錢、每次領薪水的時候捐一點錢，10元也可以」、「不要逃避，車子賣掉，股票止損，跟家人坦承吧，雖然會被罵死但會一起幫忙的，不然你這樣之後洞會越來越大」。