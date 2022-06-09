台北東區減租有望起死回生？ 網友神分析嘆「轉型問題」

台北各大商圈都有不同特色，日前網友在PTT發文提到，東區商圈許多店面都正在招租或是沒在營業，只剩下一些咖啡廳或餐廳生意興隆，讓他疑惑若東區租金降租，是否有機會起死回生。

原PO提到，在他印象中國高中生或是預算較少的人會去西門町逛街，若要找文青小店、餐廳，中山是不錯的選擇，而要跑夜店或是高消費的商家就會去東區，且東區天價租金也時有所聞。

不過三個月前原PO到東區，發現之前喜歡的服飾店都轉往線上經營，許多店家要不是空租，就是沒有營業，只剩少數厲害的咖啡廳或餐廳仍絡繹不絕。他認為，租金不是商圈沒落的唯一因素，不過仍好奇若東區大幅調降租金是否有機會挽救商圈。

有網友留言提出獨到見解，「這不是房租的問題，是轉型的問題，它必須創造一個強勢的特性出來，不過非幹道商圈的衰退，通常不太好救。同類型的也會在別的地方產生而取代它。例如，松菸附近就有一些餐飲和文青店產生聚落，這就會衝擊有一定同質性的東區。而松菸附近的聚落的優勢就是…松菸。這種強勢優勢，不是東區多少租金可以扭轉回來的。So…店面這種東西要很小心，一個商圈興旺到極點，通常就是賣點，物極必反，盛極必衰，想當年，高雄重慶街商圈多強大，現在重慶街根本整排住宅透天。」

許多網友也提出想法，「降租就是轉型成社區商店，有人租不代表可恢復以前風光」、「也只有沒落了，都更才容易進行。先沒落，之後才能新生」、「中山優勢在赤峰街比較便宜，還有很多修車店可以替換。東區現在被中山南西跟信義商圈夾擊，找不到定位了。要高檔精品去信義區，要特色小物去中山南西」。