網購十人份電鍋卻收到「迷你全配版」 網暴動直呼：運氣太好

網路購物詐騙不斷，日前網友上網購買十人份電鍋，沒想到送來的卻是超迷你電鍋，讓他傻眼以為被騙，回到購物網站才發現賣家只是先將贈品送出，才鬆了一口氣。

日前原PO在「Dcard」發文分享，最近為了省錢，向朋友打聽之下上網訂購十人份全配版電鍋。日前包裹送到，他請房東先代為簽收，沒想到包裹的大小和重量和一本書差不多，不禁懷疑是否遇上網路詐騙。不過當他拆開包裹，才發現收到的是先前引起話題的電鍋盒玩。

原PO收到的超迷你全配版電鍋連內鍋、飯匙都有，甚至還附上迷你肉包。最後原PO回到購物網站一看才發現，那只是購買電鍋的贈品，而賣家先將贈品寄出，讓他捏了一把冷汗。

許多網友留言直呼太羨慕，「有肉包的是特別版欸！運氣也太好」、「可愛…這反轉也好棒，這是我最近看的最開心的文章了。感謝你，祝你成為大廚」、「哪裡有賣，好想要迷你電鍋」、「我也有這個～我是抽扭蛋版的！但是做工是一樣精細。抽一顆直接中台版綠色電鍋+包子！一抽入魂。如果真的真的缺錢，可以拋售包子，價格500-1000喔！」