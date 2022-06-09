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端午後長輩狂送粽子 她拍冰箱塞滿照婉拒竟引對方「神回」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO拍了家中冰箱很滿的照片，婉拒長輩寄送粽子的好意，但沒想到長輩表示「粽子冰冷凍」，還是寄過來。圖擷自Facebook
原PO拍了家中冰箱很滿的照片，婉拒長輩寄送粽子的好意，但沒想到長輩表示「粽子冰冷凍」，還是寄過來。圖擷自Facebook

端午節剛過不久，許多連假返鄉的遊子紛紛帶著家鄉的粽子返回工作崗位，網路上也流傳許多「三餐都吃粽子」的梗圖，打趣地形容佳節後粽子吃不完的景象。日前就有一名女網友在臉書社團「爆怨公社發文，表示家中的長輩好意要送她肉粽，但家中的小冰箱實在冰不下，且家中也沒有電鍋可以蒸，便委婉拒絕，不過長輩仍然堅持寄送，讓原PO非常困擾，引起眾人討論。

原PO提到，長輩告訴她因為肉粽包太多，吃不完，於是好意要寄一些給她，但因為原PO家的冰箱不大，所以拍了照片告訴長輩「真的沒地方放」來委婉拒絕，沒想到長輩回應：「沒關係！那些肉粽不是放冷藏，應該要冰冷凍！等下我就幫妳寄過去！」讓原PO大呼失算，「端午節都過了，我才要開始照三餐吃肉粽，為什麼明明吃不完還要包那麼多呢？ 」

不過原PO也補充，她知道這是長輩的好意，但她家沒有電鍋可以蒸肉粽，再加上她的腸胃不好，「所謂的好意對我來說真的是負擔，重點是前面推辭過好多次了」、「不是我不歡喜接受就是辜負長輩，光想收到時萬一冷凍塞不下，然後又轉送不出去我就覺得鬱悶」。

許多網友紛紛表示，「非要吃的話，吃肉粽前先吃一堆蔬菜，再吃肉粽比較不會胃不舒服喔」、「可以用鍋子隔水蒸熟」、「真想跟妳說把粽子轉寄給我」、「之前也有長輩這樣，我就拍完整的粽子在垃圾桶裡的照片給他看，他就不會再寄來了」、「我婆婆也是這樣，三不五時就買東西，然後又用不了，就是要塞到我這裡」、「我家長輩也是這樣，明明家裡不愛吃，也是包一堆，佔住冷凍的空間，明明冷凍都是滿的」。

粽子 端午節 爆怨公社

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