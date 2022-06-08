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精準捉拍寶寶飯後吐成「新加坡魚尾獅」 媽媽無奈：經驗老道

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露兒子從出生到兩歲，只要吃東西就會吐出來。照片非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO透露兒子從出生到兩歲，只要吃東西就會吐出來。照片非新聞當事人。 示意圖／ingimage

不少小孩子都曾經吃東西後吐出來，導致父母親相當無奈，尤其是找不到根本原因的時候。日前一名網友在網路上發文，透露兒子從出生吐到兩歲，而且吐完後都要再重吃一次，因此發文詢問網友建議，而貼文底下也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「爆廢公社」上發文，原PO透露兒子剛開始會先吐一小口，接著大約過30秒左右，就會直接變成噴泉式的吐。原PO更附上照片無奈開玩笑，「媽媽我經驗超老道，所以超級好捕捉的，是不是很像新加坡的魚尾獅？」

原PO表示兒子是從一歲開始都讓他自己吃，也不會逼他要吃完，但他無論吃固體或液體都會這樣，本身也沒有對食物過敏的體質，看中醫和吃中藥之類的都試過了。

原PO氣憤寫道，「你好不容易吃下肚，最後卻全部吐出來，這樣要怎麼長大？從出生吐到兩歲了，都養不胖，吐完會再重吃一次」。在貼文的最後，原PO也詢問網友意見，「順便問一下有什麼建議嗎？從出生至今給大醫院醫生檢查三次了，腸胃都沒問題」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「吐的真乾脆」、「圍兜裝好裝滿」、「好可怕的噴泉」、「吐出來他應該也很難過，咬這麼辛苦都白費了」、「以後不用去新加坡看魚尾獅」、「這照片實在太經典了」、「可以瞬間拍到這個畫面不容易」。

另外，也有網友分享自身經驗，「我小女兒之前也會，到了4、5歲才比較沒有，那時她只要哭過、咳嗽、又剛好有吃過東西都會這樣」、「我兒子也是這樣長大的，從出生吐到幼稚園大班」、「我兒子小時候就是這樣，吐到2歲多，直到找到一家有超音波看診的說胃噴門控制還不成熟吃藥就可以控制了，大一點自然就好了」。

女網友精準捉拍到兒子嘔吐瞬間，無奈開玩笑道「是不是很像新加坡的魚尾獅？」圖／擷自爆廢公社
女網友精準捉拍到兒子嘔吐瞬間，無奈開玩笑道「是不是很像新加坡的魚尾獅？」圖／擷自爆廢公社

爆廢公社

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