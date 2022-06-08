誠品信義店明年恐熄燈？ 網友熱議統一不想續租原因「關了剛好」

台北誠品信義店自2006年開幕以來，便以獨棟商場加大型書店的形式，成為台北市重要的文化地標。近日卻傳出由於和房東統一集團的續約談不攏，有很大可能將在明年熄燈，也引起PTT上許多網友討論，認為「獲利縮減是事實」。

對於這次續約風波，誠品董座吳旻潔近期發出聲明，表示承租條件比過去更好，疫情前的營運也一直是獲利，不知為何統一集團仍不點頭續約。

而根據消息人士指出，誠品信義店雖有獲利，長期投資效益不如預期，遠低於信義計畫區黃金地段該有的行情，「統一難以向股東交代」，目前不續租的可能性較大。

有網友對信義誠品可能收攤的消息感到可惜，認為主因在房東「房東可以再貪婪一點啦」、「沒有掌握財富密碼『房地產』」、「統一自己就有百貨公司，想要自己賺」。

但也有人認為統一的做法合理「台灣還有人看書喔」、「你說那間有獲利，你敢說我不敢信」、「是人都想賺錢。打啥悲情牌。自己買店面啦」、「自己說良好經營績效，那漲房租也是剛好」。

也有人認為是信義誠品本身經營模式問題，「全部都在賣衣服&化妝品，根本百貨公司哪裡是書店？關了也好」、「關就關啊！有差嗎？現在信義誠品有夠難逛」、「放書的地方一直在縮減」。