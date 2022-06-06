快訊

獨／夫妻大雪山森林健走 大樹突倒壓住妻拉出已亡

震撼！羅智強宣布退出桃園市長選舉 上千網友湧入喊心疼

另一種上課風景！屏東女中這一班 全班都到學校上課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

存在感很弱的台灣地名？ 新北白雞、高雄阿蓮統統上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣雖小地名卻多不勝數，就有網友詢問台灣有哪些地名存在感特別弱。示意圖／ingimage
台灣雖小地名卻多不勝數，就有網友詢問台灣有哪些地名存在感特別弱。示意圖／ingimage

台灣地名多不勝數，一地若沒有景點和特產加持，經常只有當地人熟知，近日一名網友打算搜集台灣各地存在感薄弱的地名，於是上網提問，廣大網友們也紛紛貢獻出許多稀奇古怪的地名。

一名網友在PTT發文提問，「台灣有沒有存在感非常弱的地名」，並表示想去這些地方朝聖。他還將存在感薄弱清楚定義，首先這個地方既沒有值得打卡的點，也沒有知名的店家，Google搜尋就只是個地名而已，完全沒吸引觀光客的點，再來是除了住在當地的人以外，講出來有99%的人都不知道在哪裡。

網友們依照條件爭相提案，「十九間仔，絕對只有當地人知道，外地人只知道鐵支路」、「白雞，最近拜訪客戶第一次聽到」、「看到過好幾次討論，阿蓮真的很多人不知道」、「香蕉巷」。

這些被點名的地點，只是外地人不熟，比如十九間仔位在雲林東勢，事實上曾經是有些名氣的私娼寮所在地；白雞位在新北三峽，周遭有白雞山登山步道，以及行修宮又稱白雞行修宮，是三峽五景之一；阿蓮區位在高雄北部，區內有大崗山風景區，是爬山的好地方；香蕉巷則位在屏東車站旁，地點不並偏僻。有網友直言，上述地名至少還有人記得，其實沒被提起的地名才是真的沒存在感。

台灣 PTT

延伸閱讀

網友翻出28年前房價 曝當年買這地區的人淨賺3倍

台南人氣「古早味蛋糕」進軍日本東京 新店面亮相引網盛讚：能解思鄉胃

他租北市精華區大樓1年「白牆變星空」 網見屋況大驚：別再住

這款早餐店漢堡包裝很有古早味 網友回憶：感覺裝什麼都好吃

相關新聞

存在感很弱的台灣地名？ 新北白雞、高雄阿蓮統統上榜

台灣地名多不勝數，一地若沒有景點和特產加持，經常只有當地人熟知，近日一名網友打算搜集台灣各地存在感薄弱的地名，於是上網提問，廣大網友們也紛紛貢獻出許多稀奇古怪的地名。

他曝「冰淇淋紅茶」經典喝法 內行人狂點頭：融化後味道才好

台灣手搖飲店林立，而且各品牌的飲料品項還相當豐富，不少人每天都要來上一杯。日前有一名男網友在網路發文分享冰淇淋紅茶的喝法，而貼文底下也掀起討論。

剩餘泡麵油包還可這樣用！ 老饕：隨身帶著當地雷食物救星

泡麵是許多人沒時間煮飯的選擇，一名網友就表示有時吃泡麵都會剩下油包，不知該怎麼利用，許多老饕看了紛紛建議可以拌入燙青菜中，「因為是豬油所以超香的」，也有人說，「我都放皮夾當護身符，保護我免於吃到不開心的一餐！」

粽子吃太膩 媽媽問「吃壽司好嗎？」他掀飯盒臉綠

端午節連假剛過，不少家庭購買的粽子還沒吃完，可能會帶便當消化餐點，日前有位網友表示，連幾日一直吃肉粽，讓他吃得很膩，拒絕吃肉粽當早餐，媽媽問他「吃壽司好嗎？」他馬上點頭答應，直到打開便當，發現真相超無言。

台灣服飾龍頭是誰？ 這家本土店打趴Uniqlo、H&M

近年Zara、Uniqlo、h&m等外國的快時尚服飾店在台灣市場占有一大塊餅，一名網友就好奇，「大家會去哪裡的實體店面購物啊？」意外釣出一家低調的本土服飾店，「選擇真的很多，各年齡層都有」。

「麥香魚」三秘密大曝光 網驚呼：難怪形狀永遠那麼完美

連鎖美式速食店麥當勞受到台灣人喜愛，而且菜單上的品項也相當豐富，其中「麥香魚」是不少老饕的最愛。一名男網友在網路上分享三件關於麥香魚的秘密，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。