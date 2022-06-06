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存在感很弱的台灣地名？ 新北白雞、高雄阿蓮統統上榜
台灣地名多不勝數，一地若沒有景點和特產加持，經常只有當地人熟知，近日一名網友打算搜集台灣各地存在感薄弱的地名，於是上網提問，廣大網友們也紛紛貢獻出許多稀奇古怪的地名。
一名網友在PTT發文提問，「台灣有沒有存在感非常弱的地名」，並表示想去這些地方朝聖。他還將存在感薄弱清楚定義，首先這個地方既沒有值得打卡的點，也沒有知名的店家，Google搜尋就只是個地名而已，完全沒吸引觀光客的點，再來是除了住在當地的人以外，講出來有99%的人都不知道在哪裡。
網友們依照條件爭相提案，「十九間仔，絕對只有當地人知道，外地人只知道鐵支路」、「白雞，最近拜訪客戶第一次聽到」、「看到過好幾次討論，阿蓮真的很多人不知道」、「香蕉巷」。
這些被點名的地點，只是外地人不熟，比如十九間仔位在雲林東勢，事實上曾經是有些名氣的私娼寮所在地；白雞位在新北三峽，周遭有白雞山登山步道，以及行修宮又稱白雞行修宮，是三峽五景之一；阿蓮區位在高雄北部，區內有大崗山風景區，是爬山的好地方；香蕉巷則位在屏東車站旁，地點不並偏僻。有網友直言，上述地名至少還有人記得，其實沒被提起的地名才是真的沒存在感。
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