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粽子吃太膩 媽媽問「吃壽司好嗎？」他掀飯盒臉綠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的媽媽自製創意肉粽壽司，網友笑稱「太創意」。圖擷自「爆料公社」
一名網友的媽媽自製創意肉粽壽司，網友笑稱「太創意」。圖擷自「爆料公社」

端午節連假剛過，不少家庭購買的粽子還沒吃完，可能會帶便當消化餐點，日前有位網友表示，連幾日一直吃肉粽，讓他吃得很膩，拒絕吃肉粽當早餐，媽媽問他「吃壽司好嗎？」他馬上點頭答應，直到打開便當，發現真相超無言。

一名網友在臉書「爆料公社發文表示，「昨天媽媽問我明天早餐吃肉粽好嗎？」他直接拒絕「不要，我已經連吃三天了」，媽媽又問「那吃壽司？」原PO欣喜答應，直到打開便當盒，發現肉粽被切成片狀，外面裹上圓形的海苔，偽裝成日式壽司捲的樣貌，讓他超無言。

文章曝光後，引來網友熱議，有人笑稱「肉粽壽司喔，也太創意了」、「明天就是飯糰了」、「中式壽司」、「對不起，我笑出聲了」、「光是蛋黃不散，就要給100分了」、「好有創意的肉粽」、「今天早餐壽司，晚餐接著粽子油飯，隔天一早粽子米漢堡粽子鹹粥、粽子起司燉飯，可怕的五月端午節，粽子吃不停」、「好可怕的粽子大軍」、「驚不驚喜，意不意外」。

粽子 壽司 爆料公社

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