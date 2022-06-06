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台灣服飾龍頭是誰？ 這家本土店打趴Uniqlo、H&M

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇現在的人都去哪裡買衣服，意外釣出一家低調的本土服飾店NET。示意圖／ingimage
一名網友好奇現在的人都去哪裡買衣服，意外釣出一家低調的本土服飾店NET。示意圖／ingimage

近年Zara、Uniqlo、H&M等外國的快時尚服飾店在台灣市場占有一大塊餅，一名網友就好奇「大家會去哪裡的實體店面購物啊？」意外釣出一家低調的本土服飾店，「選擇真的很多，各年齡層都有」。

原PO在PTT上以「大家現在都去哪裡買衣服？」為題發文分享，他回想當年

東區有著各式各樣、大大小小的店家，但隨著東區慢慢沒落，店家好像也慢慢不見了，想買個衣服都不知道該去哪買，「如果摒除Zara、Uniqlo、H&M等大牌子或網購的話，大家會去哪裡的實體店面購物啊？」

網友紛紛留言，「知名網拍的實體店面」、「GU」、「中山站附近蠻好買的啊」、「師大跟東區」、「連鎖的MOMA，衣服都是自己開版的，做工好、質感佳」、「喜歡MOMA的人可以去逛長春國賓對面的MOMA outlet，很便宜而且店員阿姨們都不打擾，需要幫忙時又很熱情，逛起來很舒服」。

其中最多人推薦的是NET，「NET」、「東區還是很多網拍的實體店啊，NET也方便便宜」、「NET，尤其襯衫類」、「NET大間方便選項多，沒店員在旁邊盯哨，逛起來沒壓力」、「不過NET選擇真的很多，各年齡層都有」、「NET平價、整體設計也不會突兀」、「NET店員不會找你，你可以慢慢逛很輕鬆」、「NET就什麼都賣，板型也不會太老氣，方便啊」、「NET換季紅標綠標時很便宜啊，至少產地品質都看得到摸得到」。

PTT UNIQLO H&M ZARA

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