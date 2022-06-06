「麥香魚」三秘密大曝光 網驚呼：難怪形狀永遠那麼完美

連鎖美式速食店麥當勞受到台灣人喜愛，而且菜單上的品項也相當豐富，其中「麥香魚」是不少老饕的最愛。一名男網友在網路上分享三件關於麥香魚的秘密，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友在Dcard以「麥香魚可能會讓你很意外的point」為題發文，原PO透露自己吃麥當勞幾乎只點麥香魚，認為自己應該算是「麥香魚專家」，而且最近早餐就能點到了，甚至還有雙層麥香魚的選擇，讓他感到相當開心。

原PO表示每次看到跟麥香魚相關的討論，自己都會積極參與，而現在也要來分享幾個大家最不清楚的點。原PO首先提到「麥香魚從推出到現在都是半片起司」，他透露自己從小吃麥香魚一直都是半片起司，而且國外的麥當勞也曾經聲明，因為不想要起司的味道蓋過魚排，所以放半片起司是最剛好的。

原PO接著分享「麥香魚為何形狀永遠那麼完美」，他表示自己問了在餐廳打工的朋友，因為麥香魚的麵包是用蒸的，而且是麥當勞唯一一款，其他的漢堡麵包都是用烤的，「蒸氣會讓麵包自然的澎起來，看起來會很Q彈」。

另外，原PO表示「麥香魚堪稱麥當勞長老級漢堡」，因為麥當勞第一次推出麥香魚是1963年，而大麥克是1965年才出現，讓他直呼「身為麥香魚粉，知道的時候很驕傲」。在貼文的最後原PO寫道，「真的是無聊幫麥香魚發聲一下，我個人真的是在麥當勞除了麥香魚選不到其他想吃的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「懂吃麥香魚的人才是真行家」、「手會不由自主的摸著那平滑的肌膚」、「我真以為是店員少給起司，原來原本就半片」、「以前不懂麥香魚的美好，吃過一次之後只點麥香魚了」、「麥香魚才是麥當勞中的大佬」、「麥當勞唯一想吃的漢堡」。

另外，也有網友分享另類麥香魚吃法，「我都把買薯條給的番茄醬擠在魚排上再吃」、「長大發現麥香魚真香，但我都不加醬」、「麥香魚真的讚，不過我吃都會習慣加醬」。