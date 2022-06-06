快訊

台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「麥香魚」三秘密大曝光 網驚呼：難怪形狀永遠那麼完美

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示麥香魚的麵包是用蒸的。 圖／翻攝自麥當勞官網
原PO表示麥香魚的麵包是用蒸的。 圖／翻攝自麥當勞官網

連鎖美式速食店麥當勞受到台灣人喜愛，而且菜單上的品項也相當豐富，其中「麥香魚」是不少老饕的最愛。一名男網友在網路上分享三件關於麥香魚的秘密，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友在Dcard以「麥香魚可能會讓你很意外的point」為題發文，原PO透露自己吃麥當勞幾乎只點麥香魚，認為自己應該算是「麥香魚專家」，而且最近早餐就能點到了，甚至還有雙層麥香魚的選擇，讓他感到相當開心。

原PO表示每次看到跟麥香魚相關的討論，自己都會積極參與，而現在也要來分享幾個大家最不清楚的點。原PO首先提到「麥香魚從推出到現在都是半片起司」，他透露自己從小吃麥香魚一直都是半片起司，而且國外的麥當勞也曾經聲明，因為不想要起司的味道蓋過魚排，所以放半片起司是最剛好的。

原PO接著分享「麥香魚為何形狀永遠那麼完美」，他表示自己問了在餐廳打工的朋友，因為麥香魚的麵包是用蒸的，而且是麥當勞唯一一款，其他的漢堡麵包都是用烤的，「蒸氣會讓麵包自然的澎起來，看起來會很Q彈」。

另外，原PO表示「麥香魚堪稱麥當勞長老級漢堡」，因為麥當勞第一次推出麥香魚是1963年，而大麥克是1965年才出現，讓他直呼「身為麥香魚粉，知道的時候很驕傲」。在貼文的最後原PO寫道，「真的是無聊幫麥香魚發聲一下，我個人真的是在麥當勞除了麥香魚選不到其他想吃的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「懂吃麥香魚的人才是真行家」、「手會不由自主的摸著那平滑的肌膚」、「我真以為是店員少給起司，原來原本就半片」、「以前不懂麥香魚的美好，吃過一次之後只點麥香魚了」、「麥香魚才是麥當勞中的大佬」、「麥當勞唯一想吃的漢堡」。

另外，也有網友分享另類麥香魚吃法，「我都把買薯條給的番茄醬擠在魚排上再吃」、「長大發現麥香魚真香，但我都不加醬」、「麥香魚真的讚，不過我吃都會習慣加醬」。

麥當勞 漢堡 Dcard

延伸閱讀

麥當勞「10元小薯」內行點法曝光 網驚呼：我現在才知道

網拋20年前麥當勞優點 嘆「現在差超多」

他收到「玉米多到滿出來」濃湯 麥當勞店員揭開真相

梁社漢排骨「英文品牌名」曝光 網驚呼：是台語的諧音發音

相關新聞

粽子吃太膩 媽媽問「吃壽司好嗎？」他掀飯盒臉綠

端午節連假剛過，不少家庭購買的粽子還沒吃完，可能會帶便當消化餐點，日前有位網友表示，連幾日一直吃肉粽，讓他吃得很膩，拒絕吃肉粽當早餐，媽媽問他「吃壽司好嗎？」他馬上點頭答應，直到打開便當，發現真相超無言。

台灣服飾龍頭是誰？ 這家本土店打趴Uniqlo、H&M

近年Zara、Uniqlo、h&m等外國的快時尚服飾店在台灣市場占有一大塊餅，一名網友就好奇，「大家會去哪裡的實體店面購物啊？」意外釣出一家低調的本土服飾店，「選擇真的很多，各年齡層都有」。

「麥香魚」三秘密大曝光 網驚呼：難怪形狀永遠那麼完美

連鎖美式速食店麥當勞受到台灣人喜愛，而且菜單上的品項也相當豐富，其中「麥香魚」是不少老饕的最愛。一名男網友在網路上分享三件關於麥香魚的秘密，而貼文底下也掀起討論。

雞排要切還是不切？ 網曝：不切老闆會感謝你

台灣的雞排非常有名，四處也都可以看到雞排店的蹤影，有一名網友就好奇雞排到底要切還是不切比較好吃，意外釣出另外一名網友表示，「不切老闆也會感謝你」。

台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

還記得國中班排第一名的同學現在在做什麼嗎？一名網友日前發文分享，表示國中班排第一名的同學現在在做保全，一個月薪水接近七萬元，而貼文底下也掀起討論。

單身男拜月老見籤詩「一番話」瞬間傻眼 網笑翻：連月老都放棄了

許多單身男女想求個好姻緣，都會到月老廟求神問卜，近日卻有一名男子透露，他拜月老時抽到一支籤詩，勸他「不要迷信，相信自己」，讓他苦笑說，自己連月老都拒絕受理了，該文一出網友們紛紛笑翻，還有網友替原po翻譯月老真正意思。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。