雞排要切還是不切？ 網曝：不切老闆會感謝你

台灣的雞排非常有名，四處也都可以看到雞排店的蹤影，有一名網友就好奇雞排到底要切還是不切比較好吃，意外釣出另外一名網友表示「不切老闆會感謝你」。

原PO在PTT上以「雞排要切還是不要切？」為題發文分享，他已經很久沒吃到沒切的雞排了，他最近訂外送，點了一份要切的雞排，結果送來的那袋雞排很軟爛，連皮都脫落，「很多都皮肉分離了，雖然吃起來味道還可以，但就是口感不太好」，讓他好奇雞排到底該切還是不切比較好。

網友紛紛留言，「切幹嘛？要切買鹹酥雞啊」、「切了沒湯汁」、「切我就不吃了」、「切了跟吃炸雞剝皮一樣，不如不要吃」、「切了會乾掉」、「但是有的店為了快點炸熟都會剪幾刀」、「切了這塊雞排就死去了」、「切了真的差很多」、「回不去了，不切老闆也會感謝你，一堆雞排店老闆剪雞排剪到手帶傷的」。

「以上都沒女朋友，聽我的，交女友後雞排一定要切」、「偷吃雞排不要給女友知道就不用切」、「有些人不會咬東西就會切，幫QQ」、「肥宅建議切掉比較好」、「要切比較好啃」。