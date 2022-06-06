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台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示當時國中班排第一名的人正在當保全。 示意圖／ingimage
原PO表示當時國中班排第一名的人正在當保全。 示意圖／ingimage

還記得國中班排第一名的同學現在在做什麼嗎？一名網友日前發文分享，表示國中班排第一名的同學現在在做保全，一個月薪水接近七萬元，而貼文底下也掀起討論。

一名網友日前在PTT以「國中班排第一名現在竟然在做保全」為題發文，原PO透露自己是新北的國中，當時對方班排第一名，基測時考上桃園的高中，而原PO班排前十名，考上鶯歌高職。另外，原PO目前在飲料店上班，而對方在當保全，原PO認為感覺沒有很大的差距。

對此，有網友回文表示，自己的親大哥是那一屆的班上第一名，最後也不負眾望考上台大醫學系，可以說是「人生勝利組中的勝利組」。原PO接著提到「當然他們班考的也很好，結果這位先生在大學期間，跟范雲一起投入當年野百合學運，滿腔熱血憂心國事的結果，醫學系勉強在退學年限前唸完，但率取率近70％的醫師國考卻怎麼都沒考過」。

原PO表示，親大哥之前在台北的知名豪宅當保全，因為該豪宅對於保全的英文能力有極高的要求，親大哥剛好英文能力都有一定水準，一個月薪水接近七萬元，而且本身也相當喜歡這份工作。

在貼文的最後，原PO寫道，「人生到了一定階段與歲月，你會發現對幸福的標準跟年輕會有很大不同，自己活的開心才重要，畢竟到了陰間，就算是郭台銘、張忠謀，也會跟一般人一起重新來過」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「七萬的保全聽起來就很爽」、「保全上班超閒，還可以操盤股市」、「很多公司的主管級經理都沒有七萬，但壓力、工作量跟工時都非常驚人」、「重點是過得比很多人爽就是爽了」。

另外，也有網友分享類似經歷，「我國中班上第一名那個現在做豬肉批發」、「我國中班排第一在做保險」、「我國中班上第一名在當醫師，而我前五名在IT產業外商」、「班排第一的剛考上檢察官」。

保全 台大 薪水 PTT

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