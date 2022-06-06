單身男拜月老見籤詩「一番話」瞬間傻眼 網笑翻：連月老都放棄了

許多單身男女想求個好姻緣，都會到月老廟求神問卜，近日卻有一名男子透露，他拜月老時抽到一支籤詩，勸他「不要迷信，相信自己」，讓他苦笑說，自己連月老都拒絕受理了，該文一出網友們紛紛笑翻，還有網友替原po翻譯月老真正意思。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文，稱自己被友人揪去拜月老，求籤後一打開卻驚見8個大字「卜以決疑，不疑何卜」，翻譯成白話即是勸男子，不要透過占卜來解決疑惑，而是應該相信自己的決定。

左邊籤解中也明確寫道，「命運是操在自己手中，不是由他人可決定的，由此可知，不管什麼問題，該由自己衡量，毅然做出決定，信仰可以，但是決定權仍應操在您自己手中，不應過度迷信」。

此為原po抽到的籤詩。圖擷自 Facebook

「我說月老大大，我就是找不到才來拜託您，你叫我靠自己，然後不要迷信？」男子自我解嘲道，他也笑說，連朋友都叫他不要再逼月老了。該則貼文也引來網友們調侃，「月老說祂放棄你了」、「叫你不要拉低成功的平均值啦」、「月老說：這單太硬先不要」、「看來是幫不了你」、「被月老放棄了」。

不過有網友另行解析出籤詩背後的意涵，「你應該有對象才是，不要一直挑」、「籤詩的意思是，卜卦是猶疑不決的時候用來參考解惑的，你如果都有決斷了，還來卜個雞毛的掛，你小子是不是來鬧事的」、「意思就是明明身邊已經有對象，然後自己在那邊三心二意或自立標準！導致自己心裡不知足，此籤就是在說你，明知故卜」。