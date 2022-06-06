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麥當勞「10元小薯」內行點法曝光 網驚呼：我現在才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享小薯的內行點法。 圖／翻攝自麥當勞官網
原PO分享小薯的內行點法。 圖／翻攝自麥當勞官網

連鎖美式速食店麥當勞受到台灣人喜愛，而菜單上的薯條更是不少人的必點品項。一名臉書粉專小編意外發現「麥當勞小薯內行點法」，而貼文底下也掀起討論，不少網友直呼「我這一秒才知道！」

臉書粉專「地圖製造MakeWorld.tw」的小編日前發文，透露「麥當勞小薯內行點法」，只要去得來速消費時出示「得來速貴賓卡」，就可以用10元加購一包小薯。

原PO在貼文中寫道，「昨天在限時動態PO，我人生至今才知道得來速小薯一包10元，很多人附和也是第一次知道。回想我昔日內用一包25元，貴5元、10元就算了，你貴15元！決定組成25元買貴自救會，麥當當還我錢」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛驚訝表示，「我這一秒才知道」、「完全不知道這件事」、「完全不知道」、「還有這種操作！」、「我現在才知道耶」。

另外，也有麥當勞老饕表示，「得來速貼紙很好用，我們已經用好多年了」、「得來速薯餅也10元」、「必買，直接說得來速小薯，以前還有蘋果派」、「我都會為了小薯走得來速，1+1配小薯，可以變成一個set」、「每次去得來速就是固定，我要1+1麥香雞（或雞塊）配玉米湯，甜心卡的雞塊送可樂，再來個10元小薯」。

麥當勞 薯條

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