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20元古早味蛋餅不用蛋餅皮？ 用這手法做像炒飯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享高雄一家古早味麵糊蛋餅，他說這家店直接把蛋餅當炒飯炒，而且一份只要20元台幣。圖擷自TikTok
一名網友分享高雄一家古早味麵糊蛋餅，他說這家店直接把蛋餅當炒飯炒，而且一份只要20元台幣。圖擷自TikTok

蛋餅是許多台灣人早餐的選擇，而其中還有分不同種類的蛋餅，有一名網友就分享高雄一家只要20元台幣的古早味麵糊蛋餅，它並沒有使用蛋餅皮製作，且樣貌神似炒飯。

原PO在TikTok發文分享，高雄有一家高雄人一定知道的「阿姨蛋餅」，他說這家古早味麵糊蛋餅直接把蛋餅當炒飯炒，在影片中可看到老闆在厚厚的麵糊上倒上蛋液，並撒上大量青蔥後再不斷翻炒，此時的蛋餅已經很像炒飯了，最後撒上醬油或辣椒醬就完成了。

@tsuyowang_2121 超人氣的古早味麵糊蛋餅只要$20！快來我IG看更多介紹 #高雄美食 #粉漿蛋餅 #tiktok美食製作人 #台灣美食 #高雄早餐 ♬ 原聲 - 王太熱

網友紛紛留言，「南部人早餐必選！」、「這個我知道，在航港局旁」、「這間超推」、「我每個星期都會吃，可以跟阿姨說煎焦一點，更好吃」、「我高雄39年都不知道」、「高雄人不知道+1，但高雄好吃的蛋餅不止這間」、「這種麵糊蛋餅用煎的才好吃，煎得表皮赤赤（脆脆）的，加上蛋跟醬，表皮微酥內Q軟超喜歡」。

其他網友也分享各自吃過的蛋餅，「彰化也有用麵粉糊做的蛋餅，但是不是這樣煮，和一般蛋餅煮法一樣，蛋餅沒有弄碎，煮好也是和一般蛋餅切成一塊塊的，只是差在是用麵粉糊」、「我們中部也有耶，我們中部叫麵粉蛋餅，好吃」、「我在家也是自己調麵糊煎蛋餅，超好吃」。

早餐

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