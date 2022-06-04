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她誤將主管水壺拿去「做這事」 網勸：買一個賠他才是真沒事

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO誤將主管的水壺拿去裝蚊香，被主管發現後，趕忙道歉。圖擷自Facebook
原PO誤將主管的水壺拿去裝蚊香，被主管發現後，趕忙道歉。圖擷自Facebook

職場就像現代人的第二個家，整天下來和同事相處的時間往往僅次於家人，因此職場中的人際經營也很重要。一名女網友在臉書社團「爆廢公社分享，她日前不小心將主管的裝水空瓶當成廢棄物，拿去當作蚊香棒的底盤，得知誤用的當下尷尬得不得了，急忙向主管認錯道歉，引起眾人熱烈討論。

原PO提到，她在上班時要點蚊香，在辦公室看到一個空的寶特瓶，以為是垃圾，因此廢物利用，將瓶蓋開了一個洞，拿來當蚊香棒的底座，沒想到沒過多久，主管在工作的群組發來照片詢問：「我的杯子怎麼會變成這樣？」原PO這才驚覺她誤將主管的喝水空瓶拿來當成蚊香底座了，瞬間尷尬至極，急忙道歉：「抱歉，我以為那是沒人用的空瓶，我拿來當小黑蚊香底座…」，所幸主管也很大器地表示沒事，水瓶事件才順利落幕。

許多網友聽完這個故事紛紛表示，「主管說知道了，沒事，這時候真的沒事嗎」、「看起來對主管怨氣不少」、「另外買一個水壺給他，再道歉一次吧」、「妳需要104」、「離職單準備一下」、「買個杯子還主管才真的沒事」、「有誠意一點，買一個還給他，不然心結永遠在，畢竟那是別人的東西，你取未問，是妳不對」。

爆廢公社 職場

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