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房間沒冷氣「父母覺得不需要」 網淚喊+1：夏天都靠意志力

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，她房間從小就沒有冷氣。 示意圖／ingimage
原PO表示，她房間從小就沒有冷氣。 示意圖／ingimage

炎炎夏日即將來臨，明顯感受到一天比一天熱，而冷氣更是不少台灣人的必備家電。一名女網友日前在網路上發文，表示房間從小就沒有冷氣，所以只能吹電扇，導致夏天常常翻很久才睡得著，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友日前在Dcard以「有人也是房間沒冷氣的嗎」為題發文，原PO透露自己房間從小就沒有冷氣，所以只能吹電扇，導致夏天常常翻很久才睡得著。而就算想吹冷氣，也只能去爸媽房間打地鋪，因為那裡是家裡唯一有冷氣的地方。

原PO接著表示，家裡經濟狀況其實不算太差，是屬於公務員家庭，也沒有其他貸款和負債，只是爸媽都很節儉，覺得冷氣不是必要東西。原PO無奈表示，「所以我也只能等之後賺錢，不是自己搬出去住，就是自己花錢裝冷氣」。在貼文的最後，原PO詢問網友，「其實只是想上來問問看是不是有人也跟我一樣，讓我知道自己不是一個人」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這天氣沒冷氣怎麼睡，起床不就都汗味」、「我覺得在台灣沒有冷氣的話，夏天是活不下去的」、「沒冷氣沒辦法活，家裡夏天吹冷氣，一個月電費兩萬塊」、「冷氣在台灣是必需品吧」。

另外，也有不少網友分享類似經驗，「我到大二才有冷氣吹，後來去打工跟妹妹合資買了一台冷氣」、「家裡一台冷氣都沒有，每年夏天都是靠意志力度過，我爸也覺得家裡不需要冷氣」、「有冷氣但我爸媽都沒開過，27年來始終如一，冷氣根本變裝置藝術」。

冷氣 房間 Dcard

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