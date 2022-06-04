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母清垃圾「這張跳出來」曝開房私密事 網呼：寧可浪費百萬夢想
有些情侶為了擁有私人空間，便會選擇和另一伴到旅館開房間，而最怕發生這件尷尬事。一名女網友日前發文分享，表示和男友去旅館開房間的發票被家人發現，不僅受到逼問，還被念了一頓，而貼文底下也掀起討論。
一名女網友日前在Dcard以「跟男友出去休息被家人知道了」為題發文，原PO透露前幾天在對中獎發票，結果本期通通槓龜，所以很順手把沒中的發票通通塞進去垃圾桶，並不以為然的上床睡覺。
隔天當原PO下班回家時，就感受到家裡氣氛不太對勁，接著就發現桌上放著一張發票，湊近一看才發現是自己三月多和男友一起去開房間的旅館發票。
原PO無奈表示，「我媽說她在收垃圾的時候，這張自己跳出來，一直問我到底跟誰去住旅館」，因為原PO沒有跟家裡說目前有交男友，所以只好在當下坦白，而原PO媽媽更開始罵她年紀輕輕學人家開房間之類的話。
在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「好奇大家有沒有被家人發現過出去開房間，真的是有夠尷尬的，奉勸大家以後去旅館不要拿發票或是藏好」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看來以後都要用載具」、「說路上撿到的就好」、「我也會毀屍滅跡，寧可浪費中百萬的夢想，也不想被我媽翻垃圾桶翻到」、「我都直接丟在旅館，或是撕爛丟在外面垃圾桶」。
另外，也有網友表示，「我媽也超愛看我發票，每次都辯稱要幫我對獎，對獎有需要看明細嗎？」、「全部塞垃圾桶還能被翻出來滿可怕的，感覺是一張一張拿起來看」。
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