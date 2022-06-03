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他點七樣早餐只要85元 眾人見價目表暴動：台北根本不可能

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO點了7樣餐點，價錢竟然不到百元。 圖擷自爆廢公社
原PO點了7樣餐點，價錢竟然不到百元。 圖擷自爆廢公社

早餐是一天的活力來源，經過一個晚上休息後，許多人上班上課前都會好好吃一頓，而台灣早餐店林立，超商也會販賣麵包、三明治、漢堡等，甚至速食店也有早餐，給民眾更多選擇。一名網友在臉書分享自己點的早餐種類，只見桌上放了7樣東西，加起來竟然百元不到，讓不少人看了驚呼「老闆太佛心」。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，桌上餐盤放了一杯豆漿、一個漢堡、一個三明治、一盒炒飯、一碗炒麵、一碗玉米濃湯、一份蛋餅，七樣東西加起來竟然只要85元，讓他直呼「佛心的早餐店！點這樣總共85元，能吃飽就是種幸福」。

原PO說三明治只要10元、麥克雞堡夾蛋20元、豆漿5元、玉米濃湯10元、炒麵10元、炒飯20元、蛋餅10元，而牆上價目表還不只這幾樣，珍奶、木瓜牛奶也只要10元，米血糕5元、包子饅頭5元、麵線糊15元、飯糰15元等總共超過30樣商品，都只有十幾二十元不等的價格，讓民眾不只省錢還能吃得飽。

貼文一出引來逾萬人按讚，「現在還有5元的東西也太便宜了吧」、「這早餐跟中餐一樣飽了，超扯的」、「便宜到有些過分」、「台北早餐隨便點就快兩百，重點是還吃不飽」、「根本沒賺到錢，老闆在做身體健康的嗎？」、「太過分了，用新台幣懲罰他」、「這也太誇張了！是穿越40年嗎？」、「根本不用賺了，太佛了」、「這可以3個人吃了，怎麼那麼便宜啦」、「賣這價錢真的能賺嗎？真的是大佛等級的店家了」、「肯定不在台北阿」、「台北不可能有這價格啊…想也知道」、「在北部根本不可能，我是早午餐的」。

許多人跪求店家地址，有人就找出這是位在彰化縣溪湖鎮的「稻麥香早餐店」，「我舅的早餐店～又要火紅了！哈哈哈」、「感覺是彰化溪湖的稻麥香」、「我猜是彰化溪湖那間」、「在溪湖糖廠附近喔」、「味道不差只是裝潢老舊在地經營至少30年了，我喜歡吃他們家的蛋餅跟逢甲明倫蛋餅口味很相似，重點是價格超便宜10元VS 45元」、「不要懷疑真的是這樣，每次路過必定『交關（捧場消費的意思）』」。

原PO分享這家早餐店，價目表的價錢讓人看了直呼「老闆太佛心了」。 圖擷自爆廢公社
原PO分享這家早餐店，價目表的價錢讓人看了直呼「老闆太佛心了」。 圖擷自爆廢公社

爆廢公社 早餐

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