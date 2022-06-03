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家人確診女兒訂居家SOP 不遵守者要罰錢做家務引網友爭論

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享朋友家裡居隔的SOP。 圖擷自爆怨公社
一名網友分享朋友家裡居隔的SOP。 圖擷自爆怨公社

新冠肺炎疫情每日嚴峻，不少人確診在家居隔，但對於沒有感染的家人而言，同住屋簷下總是比較麻煩。一名女網友表示朋友一家只有2個人沒有確診，家人還訂定生活規範的SOP，要求確診的人必須遵守規矩，否則要罰錢並且做家務，但這樣的規矩卻引來兩極看法。

原PO在臉書「爆怨公社」表示朋友和家人都確診，家中只有老婆和女兒沒被感染，朋友告訴她家裡的確診者都必須按照SOP走，否則要被罰錢和愛家服務。原PO好奇「確診者有什麼SOP程序呢？沒遵守還要罰錢和愛家服務呢？」朋友便傳了3張照片給她看，原來這些SOP都是女兒所訂定的，讓原PO大讚為了家人的身體健康著想，這樣的SOP非常棒。

從這幾張照片看到，冰箱上貼著紙條，上面寫著「確診者不要沒事亂開冰箱，警告2次屢勸不聽者，罰款400元+愛家服務（2小時）」；在烘碗機上也有紙條，「1.盛飯菜前須消毒好手，再進行動作、2.拿餐具時也如上、3.盛飯菜勿說話」，其他還有上廁所SOP、洗澡SOP等，若沒有遵守就要各罰300元。

貼文引起鄉民們看法兩極，有人稱讚這樣做法很棒，「觀念非常正確」、「這個真的很專業」、「這樣是真的有用，家裡如果有確診者但又同住的，這樣的防護措施可以避免家裡其他人不會被感染，我們家也是這樣的流程，所以都沒有被感染到」、「這是對的方法，上廁所和洗澡完一定要消毒」。

不過多數人都質疑居家隔離得不確實，「人只要在呼吸就有機會傳染，弄成這樣沒必要啦」、「沒用，住一起一定中」、「其實要用一次性的餐具，餐點送到房間門口比較好，然後在房間好好隔離，減少出來走動，在家也要戴好口罩」、「不是，確診者不能離開隔離的房間，除非只有一間浴廁，怎麼可以開冰箱跟自己盛飯啦」、「不是要關房間？廁所只有一間可以理解，但是吃飯不是放門口然後再拿進房裡吃嗎，這種開放式的隔離？遲早會中」。

一名網友分享朋友家裡居隔的SOP。 圖擷自爆怨公社
一名網友分享朋友家裡居隔的SOP。 圖擷自爆怨公社

居家隔離 新冠肺炎

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