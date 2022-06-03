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爺爺出殯後2天他抽中瑪莎拉蒂 感動「祂知道我想買車」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抽中瑪莎拉蒂，他相信這是過世的爺爺送給他的最後大禮。 圖擷自Dcard
一名網友抽中瑪莎拉蒂，他相信這是過世的爺爺送給他的最後大禮。 圖擷自Dcard

爺爺奶奶都是最寵孫子的，一名網友透露爺爺因為生病過世，沒想到出殯後沒多久，原PO就接到中獎通知，告知他抽到了一台瑪莎拉蒂，讓他相當驚喜，直呼這是爺爺送他最後的大禮，貼文也讓鄉民們看了很感動。

原PO在Dcard寫道，之前預購了超商兩款賽車模型，裡面各有一張抽獎券，當時他抱持著不會抽中的心態去填寫參加，幾個月後，爺爺因癌症去世，剛好也到了抽獎日期。原PO說爺爺出殯後過了兩天，他接到電話告知抽中了頭獎一台「瑪莎拉蒂」，起初還以為是詐騙電話，但重複確認了很多次，這才讓他相信自己真的中獎了。

原PO一下班立刻衝回家，跪在爺爺的牌位前面，感謝爺爺給了他這麼大的一個禮物。原PO附上中獎照片，並說爺爺生前就知道他很想買車，或許很多人不相信，但他認為這是爺爺送給他最後的大禮。

貼文讓不少人看了相當感動，「要好好謝謝爺爺喔」、「雖然不知道是不是真的，不過恭喜你」、「在爺爺病逝前，你一定是位孝順的孫子，恭喜你，替你開心，記得不要超速，要好好珍惜爺爺送你的禮物，這輛車無可取代」、「你爺爺一定很疼你～要好好孝順其他家人哦！恭喜」。

不過也有人擔心養車負擔太重，「養得起來嗎？如果沒錢負擔會重到你受不了」、「認真建議賣掉，如果經濟能力無法，養這種車會很累」、「賣掉吧，養車比買車難」、「你要先繳35.8萬台幣的稅，然後保費乙丙式跟油錢都考慮好了嗎？還有瑪莎應該加98汽油？勸你全新賣一賣喔」、「恭喜，但是養車不容易，保險費、稅金和保養費，建議你好好評估」。

瑪莎拉蒂

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