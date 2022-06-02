畢業是否該「直接投入職場」 網發文求解引議論

畢業季將至，不少社會新鮮人仍對離開校園後的第一步感到迷惘。日前一位應屆畢業生在「Dcard」發文詢問，大家在畢業後會選擇直接工作或是實習，抑或是先休息一陣子，並好奇這些選擇的優缺點。

網友發文提到，她是應屆畢業生，在面對畢業之際，她開始猶豫是否直接進入職場，若暫時找不到工作就先去實習，抑或是先休息一陣子再去工作。原PO對於各種選擇游移不定，因此發文詢問其他人的想法。

許多網友留言認為可以先休息一陣子再去找工作，「我是先休息兩個月，反正以後也沒什麼機會放長假」、「看妳自己會不會因為沒工作而焦慮，我當初是不缺錢，但我會怕一畢業就沒工作而且會有惰性，所以還沒畢業就找好工作（6/6畢業6/12上班），就這樣一做就做了四年多，存了一筆存款後就裸辭到處玩了」。

也有部分網友選擇畢業前就找好工作，「我連畢業證書都還沒拿到就on board了。6/19畢業典禮，7/2上工，過暑假職缺會比較少」、「也是應屆畢業已經工作滿兩個月了，覺得比其他人早工作的感覺贏在起跑點（？），但也是會羨慕可以到處玩的同學，不過早點開始工作，能用自己的錢好好規劃人生的感覺很不錯，是個大人了」。

另外也有網友建議可以先去實習，「我雖然不是應屆畢業生啦，但還是可以分享一下就是我一畢業的時候沒有走本科，後來辭職想回本科相關的產業也是因為沒有任何經驗（大學我也沒去實習的那種），結果也是先在現在的公司實習了一個月，之後轉正的~如果有很喜歡的公司開實習其實也可以去面試看看說不定也會有機會轉的」、「我也是應屆畢業生，有在實習決定繼續轉正職！雖然不缺錢，但覺得先早點投資自己不是一件壞事！而且疫情很難去國外，其實我也想放鬆休息啦，就假日或等滿半年有特休再請假就好」。