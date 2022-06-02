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「瑞典門」事件曝該國待客這點不友善 台網友驚：跟我們相反

聯合新聞網／ 綜合報導
近日外國網友掀起對瑞典待客文化的討論，指責瑞典在用餐時段不會招待客人。示意圖／ingimage
近日外國網友掀起對瑞典待客文化的討論，指責瑞典在用餐時段不會招待客人。示意圖／ingimage

在外國社群近期竄起一個熱門話題，諸多網友針對「瑞典人的待客文化」進行討論，有網友指出瑞典習慣在用餐時段把客人晾在一旁，不少網友也相繼證實遇過類似經歷，使這一話題迅速延燒至各大社群，台灣網友對此則直言，在台灣這樣做絕對沒朋友。

近日在外國社群Reddit和推特上掀起一波關於「瑞典待客文化」的熱門討論，最初是一名網友在Reddit提問「到別人家做客時遇過最怪的事情？」，結果底下一則留言意外引起廣大迴響，累計多達32萬人點讚。

該則留言寫道，「我記得有次去我的瑞典朋友家，我們在他的房間裡玩耍時，他的媽媽大喊晚餐準備好了，然後他叫我在他的房間裡等他吃完晚餐」，這則故事引起眾多網友共鳴，紛紛留言證實這項瑞典傳統，「我也遇到過這種情況，後來我的肚子餓到發出咕嚕聲，但每個人都假裝沒有聽到」、「有次我睡在朋友家，當我們醒來時他說他要下樓幾分鐘，大約15分鐘後我下樓看見他們正在吃早餐」。

關於瑞典待客文化的討論也隨即在推特發酵，標籤「Swedengate（瑞典門）」甚至登上熱門趨勢，多數網友批評這樣招待客人實在不妥，「我來自美國南部，不積極招待食物給客人的概念簡直難以想像」、「我向你保證，如果在亞洲這樣做，那家的孩子永遠不會有朋友」，還有網友貼出IKEA的家庭廣告諷刺道，「他們可能有一個朋友坐在家裡的某個地方等著家人吃完午飯」。

不過有許多當地網友替瑞典平反，「我住在瑞典，可以確定不是所有的瑞典人都是這樣的，只是一部分人，這點特別奇怪」、「我在這裡出生和長大，從來沒有遇到過這種情況，也沒有聽過任何人說過，我想這可能是70年代的事」。

台灣網友對此差異則表示訝異，「在台灣還真的沒聽過會把別人趕回家的」、「台灣敢這樣待客傳出去絕對社死」、「台灣人：呷飽沒？呷飽還是可以喝個湯啊」， 也有網友認為這單純是文化差異，「怕尷尬吧，但好客的民族難接受也合理」、「當地的文化就是這樣，不能這樣就說是對客人不友善吧」。

瑞典 台灣 Reddit

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