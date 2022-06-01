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機車被偷塞一顆粽子騎士慌了 網嚇壞：真的是「送肉粽」

聯合新聞網／ 綜合報導

端午節將近，一顆來路不明的粽子突然出現在機車上怎麼辦？一名騎士前去牽車時，赫然發現置物口多了一顆不明粽子，慌亂上網求助，網友則提醒「騎車小心」。

該騎士今（1）日於PTT發文，嚇到忍不住先飆粗話「X，剛剛看車上突然多一顆粽子欸」，他感到莫名其妙，並求問「我該怎麼辦啊？是不是有人在搞？打開會是啥？」

一名騎士前去牽車時，赫然發現置物口多了一顆不明粽子。 圖擷自PTT
一名騎士前去牽車時，赫然發現置物口多了一顆不明粽子。 圖擷自PTT

照片中可見，一顆粽子被放進機車的置物口，而粽子底下壓著平時車主使用的髒污抹布。

網友們嚇壞喊「好可怕」、「真的是送肉粽」，紛紛警告「丟掉，粽子好像不能亂送」、「送粽=送終，騎車小心」、「晚上有人叫你，千萬別回頭」。

2020年「爆廢公社」也有騎士反應，機車座椅後方握把被放了一顆粽子，大家懷疑是傳統除煞儀式「送肉粽」，紛紛建議「要找法師約時間地點路線送走肉粽」。

根據習俗專家說明，端午節的粽子本是為了祭拜好兄弟，因此有「繩結」的整串粽子忌諱送人，除了不吉利還有詛咒之意，拆成散粽是化解方式之一。

但有人認為「之前被女生送一串肉粽也沒事啊」、「上吊送肉粽是彰化海邊的習俗，什麼時候變成整個民間了」。

還有網友開玩笑說「冥婚粽」、「趕快塞在你旁邊的機車啊，這還要我教你喔」、「小心，附近有人在送肉粽，吃多了會胖」、「一定有包蝦米，剩一顆不想再吃」。

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