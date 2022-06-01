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台灣垃圾車文化掀討論 上海人直呼：超級shocking

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的垃圾車文化掀起討論。 示意圖／聯合報系資料照片
台灣的垃圾車文化掀起討論。 示意圖／聯合報系資料照片

許多台灣人都有站在路口等垃圾車的經驗，對於不少人而言，這段時間也是和街坊鄰居聊天的好機會。但是對於非台灣人而言，垃圾車文化讓他們相當震驚。

一名網友日前在PTT發文表示，「剛剛上海人說了，台灣人竟然要排隊等垃圾車，然後親手把垃圾丟到垃圾車裡，還要七點按時報到，超級shocking（震驚）」。

貼文底下掀起討論，不少網友紛紛表示，「丟出去的一瞬間超抒壓」、「有管委會的大樓也不用丟垃圾啊」、「台灣就是因為垃圾不落地的政策，才變成人人等垃圾車，不然以前真的有放大垃圾箱給大家丟」。另外，有網友開玩笑表示，「上海能出門丟垃圾，絕對感動到痛哭流涕」、「上海人被關2個月，超shocking」。

少數認為此政策不好的網友表示，「等垃圾車真的很落後」、「垃圾不落地真的爛政策啊」、「垃圾不落地不就政府無能轉嫁人民的低能政策」。

對此，有網友回文提到，「因為台灣以前一直都是定點丟垃圾，後來推了垃圾不落地，整個大幅地改善密集都市裡的垃圾分類還有垃圾堆積問題，隨袋徵收也讓隨水費徵收的不公平問題改善」。大多數網友都認同回應，「以前的定點丟垃圾超恐怖的」、「台灣這方式相當先進好嗎，這樣又不會亂丟，資源回收率又高」、「以前還有事業廢棄物倒給清潔員收」、「就各種方式都用過，目前這個最適合台灣，效果也很好啊」、「定點也就想丟就丟這個優點而已，缺點一狗票」、「小時候看過垃圾山景象，真的垃圾不落地是對的」、「濕熱如台灣，垃圾這樣一丟還不蟑螂老鼠狂噴」。

垃圾車 上海 台灣人 PTT

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